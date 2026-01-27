Ein neues Spiel zu The Witcher ist ein Tinder-Minigame mit Geralt in der Hauptrolle – aber als Ballade von Rittersporn

The Witcher 4 soll erst nächstes Jahr erscheinen, aber die Wartezeit lässt sich etwa mit einem anderen Spiel aus dem Witcher-Universum überbrücken. Darin erlebt ihr bekannte Charaktere, müsst Entscheidungen treffen, kämpfen und … swipen?

Was ist das für ein Spiel? Beim neuen Witcher-Spiel handelt es sich um Reigns: The Witcher von Nerial, Publisher ist Devolver Digital.

Reigns ist im Kern eine interaktive Erzählung, bei der ihr Entscheidungen mithilfe von Karten trefft. Im Hauptspiel regiert ihr als mittelalterlicher Monarch ein Königreich. Dazu gibt es mehrere Ableger, unter anderem zu Game of Thrones. Im Februar erscheint nun die „The Witcher“-Variante der Reihe.

In Reigns: The Witcher schlüpft ihr in die Rolle von Geralt von Riva, jagt Monster, sorgt für Unmut oder gönnt euch ein Bad. Erzählt wird das Ganze als Teil der Balladen von Rittersporn. Eine der zentralen Mechaniken ist, dass ihr wie bei Tinder nach rechts oder links „swipen“ müsst, um Entscheidungen zu treffen.

Der Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck von Reigns The Witcher:

Im Kern sei Reigns: The Witcher ein „Witcher-Fanfiction-Simulator“

Das sind die Spielmechaniken: Ihr übernehmt die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva und trefft eure Entscheidungen, indem ihr Karten nach links oder rechts wischt. Jede dieser Entscheidungen hat direkte Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Rittersporns Balladen schicken euch dabei auf gefährliche, aber auch erniedrigende Aufträge der Bewohner, was für dramatische Wendungen sorgen kann.

Auf euren Abenteuern begegnet ihr bekannten Figuren wie Yennefer, Triss und Vesemir – und alles basiert auf der eigenen Version von Rittersporns Balladen. Jeder Durchlauf ist individuell, da ihr unterschiedliche Karten zieht und eure Entscheidungen verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. Scheitert ihr, lernt ihr immerhin etwas für den nächsten Run.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklären Narrative Designer Oscar Harrington-Shaw und Design Director Francois Alliot, dass die Kämpfe in Reigns: The Witcher das Gefühl einfangen sollen, wie Geralt mit gezogenem Schwert um seine Gegner „tanzt“. Das Ganze erfolge dabei im simplen Format des Spiels: Ihr wischt etwa im Rhythmus nach links und rechts, um Angriffen auszuweichen.

Im Kern sei Reigns: The Witcher ein „Witcher-Fanfiction-Simulator“, so die Entwickler. Ihr spielt Geralt, der versucht, innerhalb von Rittersporns Liedern zu überleben, mit Quests, die Geralt plausibel erlebt haben könnte, aber auch mit Geschichten, die Rittersporn vermutlich ein wenig ausgeschmückt hat, um sein Publikum zu unterhalten.

Wann erscheint das Spiel? Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar 2026 für PC auf Steam und GOG sowie für mobile Geräte. Ihr könnt das Spiel bereits auf Steam auf eure Wunschliste setzen, um den Release und weitere Updates nicht zu verpassen. Der Preis ist noch nicht bekannt, das Hauptspiel und andere Ableger liegen jedoch alle zwischen 3 und 5 Euro.

Einige der Charaktere, denen ihr in Reigns: The Witcher begegnet, seht ihr bereits im Trailer zum neuen Spiel. Wer sich sonst noch zu Geralt gesellt, wird sich spätestens zum Release zeigen. In unserem Ranking haben wir übrigens die mächtigsten Figuren rund um Geralt von Riva nach ihrer Stärke sortiert: Die 10 stärksten Charaktere aus The Witcher im Power-Ranking