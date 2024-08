„Wir fanden es witzig. Er nicht“ – Die Macher von Two and a Half Men wollten Charlie Sheen fürs Finale zurückholen, aber der war gar nicht begeistert

Viele Fans sind der Meinung, dass Two and a Half Men nach dem Rauswurf von Charlie Sheen eine schlechtere Serie geworden ist. Vor allem das Finale ist schlecht bewertet. Chuck Lorre, der Erfinder von Two and a Half Men, wollte Charlie Sheen fürs Finale zurückholen, doch der war von der Idee fürs Finale nicht sonderlich begeistert.

Was passiert im Finale von Two and a Half Men? In der finalen Szene von Staffel 12, die ihr auf YouTube sehen könnt, liegen Berta, Alan und Walden auf dem Balkon. Die Drei sehen einen Hubschrauber, der ein Klavier trägt, doch das kümmert sie nicht weiter.

Nach einem Schnitt sehen wir ein Charlie-Double, das an der Tür klingelt. Plötzlich fällt das Klavier aber auf diesen Charlie. Die Kamera zoomt heraus zum Regie-Stuhl von Chuck Lorre, der Gewonnen sagt, nur um kurz danach auch von einem Klavier erschlagen zu werden.

Ursprünglich plante Lorre aber, den echten Charlie Sheen zurückzubringen, um sich über ihn lustig zu machen. Sheen hatte aber eine andere Idee, weshalb er nicht zurückgeholt wurde.

Albernes Ende oder familiäre Zusammenkunft

Was wollte Lorre mit Sheen im Finale machen? In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Lorre über das Finale der Serie und dass er Sheen kontaktiert hat, für einen Auftritt darin. Sein Plan unterschied sich nicht viel vom offiziellen Ende.

Unsere Idee war, dass er in der letzten Szene zur Haustür geht, klingelt, sich dann umdreht, direkt in die Kamera schaut und eine wahnsinnige Tirade über die Gefahren des Drogenmissbrauchs hält. Er würde dann erklären, dass diese Gefahren nur für Durchschnittsmenschen gelten.

Zusätzlich sollte Sheen sagen, er sei ein Ninja vom Mars und unsterblich. Nach dem Monolog hätte dann das Piano herunterfallen sollen, genau wie im echten Ende. Sein Monolog ist dabei eine Anspielung auf ein Interview, das er gab, nachdem er gefeuert wurde. Hier lest ihr dazu mehr: Charlie Sheen wäre zu „Two and a Half Men“ zurückgekehrt – unter einer absurden Bedingung

Was wollte Charlie Sheen als Ende haben? Lorre erzählt in dem Interview, dass Sheen eine herzerwärmende Szene als Finale wollte, die in einer neuen Show mündet, mit dem Namen The Harpers. Sheen wollte, dass er und Jon Cryer die Serie damit fortführen.

Die beiden wurden sich nicht einig und das Ende wurde letztendlich gedreht, wie Lorre es plante, nur eben ohne Sheen. Wir fanden es witzig. Er nicht.

Wie empfanden die Fans das Ende? Schaut man sich die Kommentare unter dem YouTube-Video an, dann finden die Fans das Ende nicht annähernd so lustig wie Lorre.

@Doctor4007: Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum Sie Ihre persönlichen Gefühle nicht in Ihr Arbeitsleben einbringen sollten. Denn das endet mit einem schrecklichen Ende und verärgert eine Menge Leute

@Parasopher: Die Show endete, als Charlie gegangen ist

@Psyberelogist: Das war mehr als traurig und extrem respektlos gegenüber den Fans der Serie.

Was sagt ihr zu dem Ende? Habt ihr die Serie nach Sheens Abgang überhaupt noch geschaut? Schreibt es uns in die Kommentare. Bei Two and a Half Men gab es nicht nur mit Sheen Probleme. Auch Angus T. Jones äußerte sich kontrovers in einem kuriosen Video: Der Schauspieler von Jake warnte euch, Two and a Half Men zu gucken, während er noch mitspielte