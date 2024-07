„Jake“ warnte vor Two and a Half Men, während er noch mitspielte: „Füllt euren Kopf mit Schmutz“

Two and a Half Men ist trotz seiner Beliebtheit eine Serie, die im Hintergrund einige Skandale hatte. Mit den meisten hatte wahrscheinlich Charlie Sheen zu tun, doch auch die anderen Hauptdarsteller geben sich öffentlich nicht immer perfekt. So auch Angus T. Jones, der Schauspieler von Jake, der nicht ganz so gut über die Serie gesprochen hat.

Was ist passiert? 2012 veröffentlichte Angus T. Jones, der Darsteller von Jake aus Two and a Half Men ein ungewöhnliches Video mit Christopher Hudson. Hudson ist ein kontroverser Anführer einer christlichen Gruppe, der sehr radikale Meinungen vertritt.

Das hat The Hollywood Reporter 2012 gut zusammengefasst. Er glaubt auch an Verschwörungstheorien und hat die Entertainment-Industrie verteufelt. Im damaligen Video mit Hudson sprach Jones auch ziemlich schlecht über seine eigene Serie Two and a Half Men und warnte die Leute, diese Serie überhaupt zu schauen.

Angus T. Jones wollte nicht, dass ihr die Serie guckt

Was passiert in dem Video? In dem YouTube-Video sitzt Jones mit Hudson auf einer Couch und spricht über die Bibel und wie er alleine das Buch studieren konnte. Ab circa 6:50 spricht Jones aber auch über die Serie und fängt an, die Zuschauer zu warnen, die Serie zu schauen.

Ich bin bei Two and a Half Men und ich will nicht dabei sein. Bitte hört auf, es zu gucken und euren Kopf mit Schmutz zu füllen. Die Leute sagen, es sei nur Unterhaltung. Recherchiert über die Auswirkungen des Fernsehens auf euer Gehirn. Angus T. Jones 2012 über Two and a Half Men (Quelle: YouTube)

Das klingt erstmal nach einer recht inhaltslosen Medienkritik, doch seine Begründungen werden noch absurder. Er sagt, dass die Show der Plan des Feindes sei, und er dem nicht helfen möchte. Als gottesfürchtige Person kann er nicht in einer solchen Serie sein.

Mit Plan des Feindes ist wahrscheinlich Satan oder eine andere bösartige Macht gemeint, wie die Community in einem Reddit-Thread erklärt.

Kurioserweise arbeitete er zu der Zeit noch als Schauspieler für die Serie. Nach Charlie Sheens Abgang war er zwar nicht mehr regelmäßig dabei, dennoch spielte er in mehreren Folgen mit Ashton Kutcher mit.

Was passierte nach dem Video? Kurze Zeit später ruderte Angus T. Jones für die Aussagen in dem Video zurück. Wie The Hollywood Reporter zu der Zeit berichtete, entschuldigte sich Jones für seine Worte in dem Video und dankte nochmal der Möglichkeit, bei Two and a Half Men mitzuspielen. In dem Statement lobte er auch die Crew der Serie. Letztendlich spielte Jones auch in späteren Folgen noch mit, so auch in der letzten 2015.