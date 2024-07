Eine Figur in Two and a Half Men sollte nach nur 2 Folgen verschwinden, doch sie war einfach zu gut

Two and a Half Men ist die Geschichte von Charlie, Alan und Jake, die alle in einem Haus wohnen und unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine andere Figur in dem Haus ist Berta, ohne die man sich das alles nicht vorstellen kann. Doch ursprünglich war sie nur für zwei Folgen angedacht.

Was war der ursprüngliche Plan für Berta? In einem Interview aus 2014 sprach Conchata Ferrell, die Darstellerin von Berta, mit The A.V. Club, wie sie überhaupt zur Rolle kam. Sie erzählt, wie sie eigentlich mit einem Ost-europäischen Akzent hätte vorsprechen sollen.

Beim Vorsprechen sagte sie aber, sie würde die Rolle gerne ohne Akzent spielen. Chuck Lorre, der Erfinder von Two and a Half Men, soll einfach gelacht und es ihr erlaubt haben. Von den laut eigener Aussage 32 Frauen, die vorgesprochen haben, wurde sie aber genommen. Lorre arbeitete den Charakter aufgrund von Ferrells Darstellung nochmal aus und machte sie zu einem alten Hippie.

Der ursprüngliche Plan für die Figur Berta war dann, dass sie nach zwei Folgen das Haus verlässt, weil Alan und Jake dorthin ziehen. Doch die mürrische Haushälterin war so gut, dass wir sie für ganze zwölf Staffeln sehen konnten.

Auch nach dem unschönen Weggang von Charlie Sheen konnte man sie als Bertha sehen:

Von einem kurzen Gast zur relevanten Nebenfigur

Ferell erklärt in dem Interview, wie sie nach den Dreharbeiten für ihre zweite Folge nach Hause gegangen ist und zu ihrem Mann meinte: Junge, ich hoffe, die denken, was ich denke, denn ich passe da wirklich hin.

Sie wurde daraufhin angerufen, damit sie weitere Folgen dreht. Mit der zweiten Staffel wurde sie dann auch zu einer stetigen Nebenrolle der Serie, weil sie als Berta in das Konzept der Serie gepasst hat, und alle überzeugt hat. Sie selbst mochte den Charakter sehr, weil Berta den Mut hatte, Dinge zu tun, die sie sich nicht zutraue. Auch über die Beziehung von Bertha und Charlie in der Serie sprach sie positiv.

Und ich habe wirklich gerne für ihn gearbeitet. Ich mochte seinen Lebensstil, ich mochte die Tatsache, dass er so lebte, wie er lebte, und er sagte, was er sagte, und er tat, was er tat. Ich mochte ihn, weil er eine stilvollere Version von mir war, dachte ich. Conchita Ferrell über die Beziehung von Bertha und Charlie in der Serie (Quelle: The A.V. Club)

Auch nach dem Abgang von Charlie Sheen war Berta immer noch mit dabei. Sie war ab der 9. Staffel dann die Haushälterin von Walden Schmidt, gespielt von Ashton Kutcher.