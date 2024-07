„Chibs“ hat seine Narbe nicht nur für „Sons of Anarchy“ – Sie stammt noch aus der Zeit, bevor er Schauspieler wurde

In Sons of Anarchy gibt es viele eindrucksvolle Charaktere. Jeder hat so seinen eigenen Fanliebling. Der Charakter Chibs gehört zu den beliebtesten Figuren der Serie. Seine ikonische Narbe ist nicht nur Make-up. Der Darsteller von Chibs hatte die Narbe schon vor seiner Schauspielzeit.

Was ist das Glasgow Smile? Das Glasgow Smile ist eine bestimmte Art von Narbe im Gesicht. Die Narbe erweitert den Mund zu einem dauerhaften Lachen . Die wohl berühmteste Form davon sieht man in The Dark Knight am Joker, gespielt von Heath Ledger.

Auch der Charakter Chibs aus Sons of Anarchy hat eine solche Narbe, die wie ein Alleinstellungsmerkmal ist. Doch der Schauspieler von Chibs trägt die Narbe, anders als Heath Ledger, nicht einfach als Make-up, sondern in echt. Noch vor seiner Schauspielzeit hat er die Narbe von einem Kampf, bei dem er fast gestorben ist.

Auch echt ist die Biker-Vergangenheit mancher Darsteller in Sons of Anarchy: Ein Fan-Liebling in der Biker-Serie Sons of Anarchy war ein echtes Mitglied der Hell’s Angels

Nachdem er fast gestorben ist, entschied er sich fürs Schauspiel

In einem Interview mit Inside of You sprach Tommy Flanagan, der Darsteller von Chibs, über den Erhalt seiner Narbe. Das war noch vor seiner Zeit als Schauspieler. Er arbeitete laut eigener Aussage in seinen 20ern noch als DJ in Glasgow.

Im Interview erzählt er, wie Typen zu der Zeit auf ihn zugegangen sind und ihm erzählt hätten, sie hätten seinen Bruder getötet. Daraufhin schlug er einen aus der Gruppe, packte sich eine Flasche und wollte sich draußen mit ihnen anlegen. Er wartete auf die Gruppe, doch die Typen griffen Flanagan dann mit Messern an. Er erhielt mehrere Wunden, darunter auch das Glasgow Smile im Gesicht.

Trotz der vielen Wunden überlebte Tommy Flanagan die Attacke, bei der er laut eigener Aussage fast gestorben wäre. Im Krankenhaus kam dann ein Freund auf ihn zu und fragte ihn, ob er nicht lieber in seiner Theater-Firma arbeiten möchte, statt des gefährlichen Lebens als DJ in Glasgow. Er nahm die Möglichkeit an, obwohl er nie daran gedacht hat, Schauspieler zu werden.

Im Interview erzählt er, wie ihn die originalen Mad-Max-Filme inspiriert haben und dass er für seinen ersten Film direkt mit Mel Gibson arbeiten durfte, am Film Braveheart. Danach spielte er in Filmen wie Im Körper meines Feindes oder Gladiator mit und 2008 letztendlich in Sons of Anarchy.

Wieso heißt diese Narbe eigentlich Glasgow Smile? Wie History Defined erklärt, galt das Glasgow Smile in Schottland als Bestrafung in den 1920ern und 1930ern von Gangs. Es war eine Art Nachricht an rivalisierende Gangs.

War man in einem falschen Territorium, wird man fürs Leben gezeichnet. Heutzutage soll das auch noch vorkommen, aber nicht in dem Ausmaß wie zur Industrialisierung. Sons of Anarchy hat viele Inspirationsquellen aus dem echten Leben.