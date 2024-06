Dragon Ball, Detektiv Conan oder eine ganz andere Serie? Ihr wählt den besten RTL2-Anime

In den 90ern und 2000ern gab es zahlreiche Animes, die auf dem Fernsehsender RTL2 liefen. Für viele gehörte es dazu, nach der Schule, dem Kindergarten oder der Arbeit in ihre liebsten Serien einzutauchen. MeinMMO möchte mit einer Umfrage klären, welcher RTL2-Anime der Beliebteste in unserer Community ist.

Im RTL2-Programm war für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Kriegerinnen in Brautkleidern oder eine Hamster-Gang, der Fernsehsender hielt einige Animes parat. Einige Serien wie Dragon Ball und Pokémon haben mittlerweile weltweite Berühmtheit, doch es gab auch kleinere Sendungen wie DoReMi oder Flint Hammerhead, die ihre Fans fanden.

Unsere Kollegen von der GamePro haben in einer Liste zusammengestellt, welche Animes überhaupt auf RTL2 liefen. In der Übersicht könnt ihr alle Serien entdecken, die es in den 90ern und 2000ern auf dem Fernsehsender gab.

Auch wenn andere TV-Sender wie Tele 5 oder MTV ihre eigenen Animes hatten, war RTL2 zu der Zeit die größte Anlaufstelle für die Anime-Fangemeinde.

Damit der Anime für die Umfrage zählt, muss er zu einem bestimmten Zeitpunkt im Fernsehprogramm von RTL2 zu sehen gewesen sein. Wir betrachten bei dieser Umfrage nur die Serien. Filme wie Das letzte Einhorn oder Prinzessin Mononoke zählen dabei also nicht.

Alternativ empfehlen wir euch im folgenden Video die drei besten Anime-Filme:

So könnt ihr mitmachen: Damit eure Stimme zählt, könnt ihr in der folgenden Umfrage abstimmen. Da es so viele Animes gab, die bei RTL2 liefen, haben wir euch 20 der Beliebtesten aufgelistet.

Weil die Auswahl so groß ist, habt ihr insgesamt drei Stimmen zur Abstimmung. Solltet ihr eine andere Serie favorisieren, könnt ihr uns das über das Feld „Ein anderer“ mitteilen. Schreibt uns dann in den Kommentaren, welcher Anime euch in der Umfrage gefehlt hat.

Auf welchen der RTL2-Animes habt ihr euch am meisten gefreut, wenn ihr nach Hause gekommen seid? Wir sind gespannt darauf, welche Serie bei euch das Rennen machen wird. Die MeinMMO-Redaktion hat bereits ihre liebsten Animes gekürt, unabhängig davon, ob sie auf RTL2 liefen oder nicht: Die besten Anime aller Zeiten – Das schaut unsere Redaktion