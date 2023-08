Diablo 4: „Jedes Shop-Item sollte so im Game sein“ – Spieler regen sich über Battle-Pass-Skins auf

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Oder wie seht ihr das? Seid ihr zufrieden mit dem, was Diablo IV an erhältlichen Sets bietet oder bräuchte es mehr Neuerungen außerhalb des Shops?

Dass es Diskussionen und Unzufriedenheit rund um Cash-Shops in Live-Service-Spielen gibt, das wird sich wohl nie ändern. Doch das Ausmaß der Unzufriedenheit in Diablo IV ist ziemlich groß. Blizzard kann daran wohl nur etwas ändern, wenn mehr der hübschen Sets auch im Spiel verdient werden können, ohne dafür direkt zur Geldbörse greifen zu müssen.

„YungNuisance“ antwortet darauf, dass diese Tage des Gamings leider lange vorbei sind, doch ExpertAncient verweist auf Spiele des letzten Jahres, in denen das nicht so war: Elden Ring, Remnant, Spider-Man, Zelda, Horizon, God of War oder jüngst auch Baldur’s Gate 3.

Jedes einzelne Item im Shop sollte im Spiel sein, entweder an einen Boss oder an irgendein Event oder eine Quest gebunden. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, finde ich das bitter.

