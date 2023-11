Neues Skin-Bundle in Diablo 4 kostet fast 65 Euro, ist nicht ganz so unverschämt, wie es erscheint

Ähnlich wie bei der 40-Euro-Skin für Moira aus Overwatch 2 kommt es also auch hier darauf an, ob man nur das Reittier möchte, ob man vor allem die Augen auf das Platin wirft oder das Gesamtpaket zufriedenstellend findet.

Was ist im Bundle drin, zu welchem Preis? Das gesamte Paket kostet in Deutschland 64,99 Euro. Enthalten sind das Reittier, die dazugehörige Rüstung sowie 7800 Platinum, die In-Game-Währung.

Season 2 von Diablo 4 ist in vollem Gange und Activision/Blizzard veröffentlicht zusätzliche Inhalte, die für Echtgeld erworben werden können. Das DLC-Bundle Vater’s Reittier ist seit ca. zwei Tagen verfügbar und sorgt mit seinem Preisschild von 64,99 Euro für Ärger in der Community.

