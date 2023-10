Overwatch 2 lockt in Season 7 mit neuen Skins, einer begeistert Fans besonders – „Endlich, nach so vielen Jahren“

Letztlich geht es hier um einen einzigen Skin in einem Spiel, wo man vom eigenen Charakteren in 99 % der Zeit ohnehin nur die Hände sieht.

Dann hat man den Battle Pass für die aktuelle Saison (10 €) und 2.000 Overwatch-Münzen (20 €) – also bereits 30 € an Wert. Für dauerhafte Spieler ist das ohnehin eine Überlegung wert, denn von den 2.000 Overwatch-Münzen kann man sich auch die nächsten beiden Battle Passes kaufen. Diese 30 € würde man als aktiver Spieler, der sich ohnehin jede Saison den Battle Pass kauft, sowieso ausgeben.

Was steckt eigentlich im Bundle? Wenn man das Bundle mal genauer betrachtet, dann ist es, gemessen an den sonstigen Preisen im Shop, ein recht guter Deal. Bevor ihr mich zerfleischt, rechnet das mal durch:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagiert die Community: Durch die Community geht allerdings ein Aufschrei. Denn wer den Lilith-Skin von Moira haben will, der muss 40 € auf den Tisch legen. Der Lilith-Skin ist Teil eines dicken Bundles, in dem noch zwei weitere Skins und jede Menge anderes Zeug stecken, darunter auch der Battle Pass und genug Ingame-Währung, um zwei weitere Battle Passes zu kaufen.

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Bereits der Trailer zeigte einige interessante Skins für beliebte Charaktere – doch kein Skin erregte so viel Aufmerksamkeit wie der „Lilith“-Skin für Moira. Dieser verwandelt die beliebte Supporterin in Lilith aus Diablo IV – zusammen mit einigen neuen Voicelines.

In Overwatch 2 ist gerade die 7. Saison gestartet. Passend zum Oktober hat das ganze Spiel nun eine Halloween-Optik und der Grusel ist dieses Mal stark an Diablo IV angelehnt.

Für den neusten Skin in Overwatch 2 müsst ihr 40 € auf den Tisch legen. Ist der Skin das wert? Und warum ist die Community so sauer?

Insert

You are going to send email to