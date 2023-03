Ihr könnt in der Beta von Diablo 4 seltene Items bekommen, aber das nutzt euch überhaupt nichts

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Was ist das Problem? Die Mounts wurden überwiegend in der offenen Welt durch Events gefunden. Für den ersten Moment ist es cool solch einen Fund gemacht zu haben, jedoch ist die Ernüchterung sehr groß, wenn man weiß, dass man diese Items zum Release gar nicht behalten kann.

Diese konnten in der Beta nicht benutzt werden, da man eine wichtige Quest in der fortlaufenden Story erledigen musste, die so in der Beta nicht verfügbar ist. Trotz dessen haben einige Helden mit etwas Glück einige Mounts und sogar Rüstungen gedropt bekommen. Diese sind cool, jedoch werdet ihr sie zum Release nicht benutzen können.

In Diablo 4 neigt sich der erste Beta-Test bald dem Ende zu. Spieler hatten ausreichend Zeit sich in Sanktuario auszutoben, um jetzt herauszufinden, dass ihr sogar Mounts sammeln könnt. Diese werdet ihr jedoch niemals nutzen können.

