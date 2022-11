Vater von Diablo sagt, er wäre bei Immortal und Teil 4 einen anderen Weg gegangen – Berät jetzt die Konkurrenz

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Was macht Brevik jetzt? Brevik hat eine neue Stelle als Berater bei XD Inc. erhalten, den Machern von Torchlight: Infinite. Torchlight ist ein Konkurrenz-Produkt zu Diablo im eher abgedrehten Steampunk-Setting und Infinite ist der direkte Mobile-Konkurrent zu Diablo Immortal.

Es ist immer kniflig, wenn Leute Diablo heute mit Diablo 2 vergleichen. Erstens haben sie die Tendenz, Diablo 2 durch eine Brille mit rosa Gläsern zu sehen. Das macht es schwer, ein neues Produkt mit etwas zu vergleichen, an das sich die Leute so liebevoll erinnern.

Das sagt Brevik: In einem Interview mit PCGamesN spricht Brevik über die Entwicklung von Diablo, seit er Blizzard verlassen hat. Nach ihm erschienen Diablo 3 und Diablo Immortal, Diablo 4 ist gerade in Arbeit. Auf die Frage nach der Kontroverse rund um Diablo Immortal sagt Brevik:

