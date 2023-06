22.000 suchen nach dem geheimen Kuh-Level in Diablo 4: Doch Blizzard wirft ihre edle Suche um 1 Monat zurück

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

So oder so geben die Fans nicht auf, bis sie das geheime Kuh-Level gefunden haben, doch bis dahin fragen wir euch: Wie findet ihr die Idee hinter dem Kuh-Level? Ist das ein cooler Witz oder nur eine Zeitverschwendung? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Es ist durchaus möglich, dass wir in fast einem Monat nirgendwohin gekommen sind, wenn man bedenkt, dass wir die Suche im Wesentlichen neu starten. Behaltet das im Hinterkopf, dass wir jetzt alle wesentlich mehr nicht nur über die Funktionsweise des Spiels, sondern auch über die Lore an sich wissen.

Welches Problem haben die Spieler? Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass seit dem Patch 1.03 ein Code in dieser Quest entfernt wurde. Ob das nun bedeutet, dass die Quest nicht mehr aktiviert werden kann oder komplett aus dem Spiel gestrichen wurde, ist unklar. Fakt ist, dass einer der Chefs hinter dem Discord-Server folgendes zu sagen hatte:

Wurde das Kuh-Level in Diablo 4 gefunden? Nicht direkt. Eine Gruppe von über 22.000 Spielern hat sich auf Discord einem Server angeschlossen. Sie haben sich der ehrenvollen Aufgabe verschrieben, Hinweise zusammenzutragen, die belegen, dass ein solches Kuh-Level in Diablo 4 existiert.

Was ist das Kuh-Level? Das Kuh-Level ist im Diablo-Universum ein Running Gag, bei dem Spieler einer geheimen Quests folgen, ein Portal öffnen und dann schließlich in das Reich der Kühe eindringen, um dort Kühe mit Äxten sowie eine Boss-Kuh zu vernichten.

