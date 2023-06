Diablo 4: Neuer Patch bufft alle Klassen, macht viele Builds stärker

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Spieler randomgameaccount versucht zu erklären: „Leute, bedenkt zwei Dinge, wenn ihr diese Buffs lest. 1. Kleine Änderungen können große Auswirkungen haben. Manchmal ist das so, manchmal nicht. Seid froh, dass sie die Änderungen stufenweise mit dem Schraubenzieher machen, statt wie sonst mit dem Hammer draufzuhauen. 2. Es werden mehr Änderungen folgen, wenn die Season startet. Das ist nur ein Teil eines großen Ziels und wir werden es erreichen. Aber kleinere Änderungen über einen kürzeren Zeitraum sind viel besser als Monate zu warten und dann einen großen Haufen Änderungen zu erhalten.“

Das sagen Spieler: In den sozialen Netzwerken wird der Patch 1.0.3 fleißig kommentiert. Viele Spieler sind über einen großen Teil der Änderungen glücklich. Die vollständigen Patch Notes zu Patch 1.0.3 findet ihr hier bei uns. Vor allem die Buffs für Erfahrungspunkte kommen gut an.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist neu? Beim Jäger nahm Blizzard Anpassungen bei den folgenden Fähigkeiten vor: Belebender Schlag, Gleitklinge, Herzsucher, Kraftvoller Pfeil, Schlaghagel, Krähenfüße, Rauchgranate, Pfeilhagel und Salve. Dazu gibt es eine Anpassung bei der passiven Fertigkeit Auf engem Raum, Änderungen von zwei legendären Aspekten und eine Anpassung für den Gegenstand Augen in der Dunkelheit.

Was ist neu? Beim Necromancer passte Blizzard die Fertigkeiten Blutige Ernte, Zersetzen, Blutsturz, Knochensplitter, Schnitter, Blutlanze, Knochengefängnis, Eiserne Jungfrau, Leichenranken, Knochenstacheln, und Skelette beziehungsweise Golem erwecken an. Dazu gibt es Anpassungen bei passiven Fähigkeiten wie Kalans Edikt und legendären Aspekten wie Berstende Knochen.

Was sagt Blizzard dazu? In den Patch-Notes erklärt das Team von Diablo 4 mit einem Entwickler-Kommentar, was hinter den Änderungen steckt (via blizzard.com ). Ein großes Ziel dieser Änderungen sei es, dass alle Klassen-Builds Spaß machen und sich dabei mächtig anfühlen.

Was ist das für ein Patch? Die Patch Notes teilte Blizzard am Abend des 27. Junis für den aktuellen Build 1.0.3. Teil davon sind Fehlerbehebungen bei Koop-Gameplay und Quests, aber auch Gameplay-Änderungen wie der EP-Gewinn und auch Balance-Änderungen bei allen 5 Klassen.

Insert

You are going to send email to