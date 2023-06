Diablo 4: „Habe alle Kühe in Akt 2 gekillt“ – Eine Gruppe von Spielern sucht das geheime Kuh-Level

Das Kuh-Level ist ein Gimmick, das Diablo schon seit dem ersten Teil begleitet. Das geheime Level existiert eigentlich gar nicht und sorgt trotzdem für guten Loot. Nun suchen Fans von Diablo 4 fleißig nach einem Weg, dieses Gebiet im neusten Teil zu finden.

Was hat es mit dem Kuh-Level auf sich?

Seit Diablo 1 gibt es in den Diablo-Spielen ein geheimes Level, das sich nur durch eine umständliche, versteckte Quest freischalten lässt.

Das „Kuh-Level“ benötigt besondere Items zum Öffnen und ist ein Bereich voller böser Kühe mit Waffen, die auf euch eindreschen. Den Eingang zu finden, erfordert das kollektive Gedächtnis der Spieler.

Die Arbeit lohnt sich meistens: in Diablo 2 ist das Kuh-Level einer der besten Farm Spots für starke Items. Jetzt suchen Spieler nach dem Level in Diablo 4.

Gibt es ein Kuh-Level in Diablo 4? Offiziell nicht. Der Diablo-Chef, Rod Fergusson, sagte in einem Interview bereits: das Kuh-Level passe nicht zu Diablo 4, also gebe es das nicht. Überhaupt wisse er gar nicht, was das sein soll. Kühe mit Hellebarden? Klinge abwegig.

Die Aussage selbst heißt aber nichts. Seit es Diablo gibt, dementiert Blizzard dessen Existenz – obwohl das Level eindeutig und nachweisbar im Spiel ist. „Es gibt kein Kuh-Level“ ist der Running Gag in der Diablo-Community.

In Diablo 3 hieß das Level sogar: „Ort, der nicht existiert.“ Bisher gab es aber in jedem Diablo einen Kuh-Level, mit Ausnahme von Diablo Immortal. Entsprechend eifrig suchen die Fans nun nach dem Eingang in Diablo 4.

Ein weiteres, nicht ganz so geheimes Geheimnis könnt ihr in Kellern finden:

„Habe alle Kühe gekillt. Nichts passierte. War’s trotzdem wert“

Ein großer Sammelbeitrag auf Reddit sowie ein eigens dem Kuh-Level gewidmetes Discord (mit dem Namen: „D4 – Ein Kuh-Level nicht finden“) sammeln die Informationen und gemeinsamen Gedanken aller Rätsel-Fans.

Denn anscheinend gibt es durchaus den ein oder anderen Hinweis auf das Kuh-Level in Diablo 4. Es wurden schon etliche Hinweise gefunden:

In Kehjistan gibt es Ochsen-Statuen, die bei Interaktion auffordern: „Vergießt ihr Blut, um euch würdig zu erweisen“

laut Spieldaten gehören alle Statuen dort zu einem „Rätsel“

in den Quests von Diablo 4 muss sich einer der Barbaren-Clans „würdig“ erweisen, ein anderer Clan heißt bereits Ochsen-Clan, hier könnte es eine Verbindung geben

Außerdem haben die Spieler schon Items gefunden, die mit dem Rätsel zu tun haben könnten: einen „Blutigen Holzsplitter“ und ein „vergammeltes Buch“. Der Splitter trägt den Namen W, eine Anspielung an Wirt’s Bein. Das Buch bezieht sich offenbar auf den Folianten der Stadtportale. Beides waren Items aus Diablo 2, die zum Öffnen des Kuh-Levels notwendig waren.

Viel weiter geht die „ernsthafte“ Forschung allerdings noch nicht. Ein paar Spieler vermuten in dem Map-Design schon einen Hinweis auf das Level (via YouTube). Andere finden irgendwelche Glocken und Items, die vermeintlich auf das Läuten von Kuhglocken hindeuten.

In einem Thread auf Reddit schreibt außerdem ein Spieler: Er habe alle Kühe in Akt 2 abgeschlachtet, schließlich solle er Blut vergießen. Habe aber nichts gebracht. Ein anderer hat sogar einen Weg gefunden, eigentlich unangreifbare Kühe zu töten.

Zuletzt steht die Vermutung im Raum, ob es tatsächlich zumindest im Moment keinen Kuh-Level gibt und Blizzard hier wirklich die Wahrheit sagt. Oder ob der wahre Kuh-Level die Freunde sind, die wir auf dem Weg machen. Oder ob die Spieler die Kühe sind, die gemolken werden sollen.

So oder so sorgt die Jagd gerade für ziemlich irre Zusammenarbeit zwischen den Spielern. Und zeigt, dass sie für bestimmte Erfolge bereit sind, das Blut Unschuldiger zu vergießen:

