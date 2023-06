Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was hat es mit dem Pferd auf sich? Das Tier, das den meisten Leuten fehlte, ist ein Pferd. Das hat nun Nutzer Immortal King auf Twitter entdeckt – in einem Stall, wo es nicht fliehen kann. Zu seinem fragwürdigen Kill gratuliert ihm sogar der offizielle Kanal von Diablo.

Eigentlich sollt ihr in Diablo 4 haufenweise Dämonen abschlachten. Ein paar Spieler gehen aber sehr gezielt auf Jagd nach den wenigen Tieren, die es noch in der Welt gibt. Jetzt hat jemand ein Pferd gefunden und es hingerichtet – sehr zur Freude einiger anderer Jäger.

