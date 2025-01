Throne and Liberty: Server Merge kommt mit Anmeldebelohnungen und Vorteilen – das müsst ihr wissen

Die Entwickler von Throne and Liberty erfüllen einen zuletzt oft geäußerten Wunsch aus der Community und planen eine Zusammenführung der Server. MeinMMO verrät euch, wie diese im Detail aussieht.

Was plant Amazon Games? Nachdem sich viele Spieler in den vergangenen Wochen Server-Merges für Throne and Liberty gewünscht hatten, folgte im Zuge der letzten Ausgabe von „Tico Talks“ die Ankündigung: Man hat bei Publisher Amazon Games den Wunsch vernommen und liefert!

Die geplante Serverzusammenführung des MMORPGs soll in drei Phasen ablaufen:

Am 6. Februar 2025 erfolgt die Zusammenführung des Auktionshauses

Zwischen dem 13. und 27. Februar 2025 wird es einen speziellen Transferzeitraum geben

Am 27. Februar 2025 folgt die eigentliche Serverzusammenführung

Im Folgenden verraten wir euch, was zu den einzelnen Phasen bislang bekannt ist. Welche Server in welcher Form zusammengeführt werden, wollen die Entwickler in der kommenden Woche verraten. Dann aktualisieren wir diesen Artikel für euch.

Bereits jetzt ist bekannt, dass alle aktuellen Server verschwinden werden. Durch die Zusammenführung sollen völlig neue Welten entstehen.

Die Spielerzahlen fallen, daher kommen Server-Merges:

Phase 1: Zusammenführung vom Auktionshaus

Am 6. Februar 2025 werden die regionalen Auktionshäuser der Frühzugang- und Launch-Server zusammengeführt. Alle EU-Spieler werden ab dann ein einziges, kombiniertes Auktionshaus nutzen, um Gegenstände zu kaufen oder einzustellen. Mit der Zusammenführung werden eure Favoriten sowie die Preis-Historie der Auktionshäuser zurückgesetzt.

Ausnahme: Plattformspezifische Server für die Konsolen sollen weiterhin ein separates Auktionshaus haben.

Phase 2: Offener Transferzeitraum

Zwischen dem 13. und 27. Februar 2025 bietet Amazon Games je einen kostenlosen Servertransfer pro Charakter an. Weitere Einschränkungen soll es für den Transfer nicht geben (abgesehen davon, dass ihr PC-Charaktere nicht auf plattformspezifische Server für die Konsolen übertragen könnt).

Charaktere, die bis zum 27. Februar 2025 keine neue Heimat gefunden haben, werden am Ende des Transferzeitraums automatisch auf einen der neuen Server übertragen. Danach unterliegen diese der üblichen Transfer-Abklingzeit von 30 Tagen.

Anmeldebelohnungen und besondere Boni

Während des Transferzeitraums erhalten alle Charaktere auf allen Servern:

Sollant-Bonus: 20 % mehr Sollant bei der Monsterjagd.

Beherrschungsbonus: 50 % mehr Beherrschungserfahrung aus allen Quellen.

Besondere Anmeldebelohnungen: Bis zu 14 Belohnungen könnt ihr euch sichern, wenn ihr vom 13. bis 27. Februar jeden Tag einloggt.

Zu den Belohnungen gehören ein Amtoi, 100 Auswahltruhen: Runenkategorie, 2 Dimensionale Essenzen, 30 Seelenscherben-Auswahltruhen: 2 Sterne und vieles mehr. Hier die vollständige Liste:

Diese Anmeldebelohnungen könnt ihr in Phase 2 erhalten.

Phase 3: Serverzusammenführung

Am 27. Februar 2025, um 21:00 Uhr unserer Zeit, findet die eigentliche Serverzusammenführung statt. Dann werden alle nicht transferierten Charaktere übertragen und die alten Server gelöscht. Stellt euch auf eine lange Wartungsphase ein.

Im Zuge der Zusammenführung werden die Bestenlisten sowie der Chat-Verlauf und Blockierungen zurückgesetzt. Für die nächste Burgbelagerung wird ein Termin in der kommenden Woche festgelegt. Die Gilde mit dem jeweils höchsten Gildenrang vor der Belagerung wird die Verteidigung übernehmen.

Was behält mein Charakter, was wird zurückgesetzt?

Die meisten charakterspezifischen Dinge nehmt ihr mit auf euren neuen Server. Hier die Details:

Charakterinformation

Folgendes bleibt erhalten: Informationen zu Charaktername und Wachstum Aktuelle Informationen zu Kampf-/Wachstumspass Informationen zu Charakterbesitz (Wächter, Verwandlungen, Amitoi, Ausrüstung, Lithografiebücher usw.) Informationen zu Fortschritt (Kodizes, Taedals Turm, Portal der Unendlichkeit, Gesetzlose Zone usw.) Zugangspunkte zu Inhalten (Abgrundvertrag-Marken, Dimensionsvertrag-Marken I/II, Widerstandsverträge, Zeit der Gesetzlosen Zone usw.) Kaufobergrenze pro Charakter im Laden Alle Währungen, inklusive Luzent Persönliche Beziehungen (Freunde, Fehden, Interessen, Blockierungen)



Gegenstände im Charakterbesitz

Folgendes bleibt erhalten: Ausgerüstete Gegenstände und Gegenstände im Inventar/Lager Ausgerüstete/Gelagerte Runen Post und unbeanspruchte Gegenstände im Postfach Gegenstände in der Lagertruhe Kostüme, Waffen-Erscheinungsbilder und Emotes in der Spiegel-Boutique



Gildeninfo

Folgendes bleibt erhalten: Gildenname, -stufe und -mitglieder Gilden-ERF und Vertragsverlauf Gilden-Tötungsaufzeichnungen und Aufzeichnungen über Beziehung/Verteilung/Verwaltung

Folgendes wird zurückgesetzt: Ruf der Gildenmitglieder über die letzten 7 Tage



Platzierungsinfo

Folgendes wird zurückgesetzt: Aktivitäts-/Tötungsrangpunktzahl Gildenrangpunktzahl Gildenstufe bleibt erhalten, aber die Rangliste wird anhand der neu gesammelten Aktivitätspunkte der Gilde/Gildenmitglieder neu berechnet.



Auktionshaus

Folgendes bleibt erhalten: Im Auktionshaus registrierte Gegenstände auf dem bestehenden Server werden auf den neuen Server übertragen. Verkaufte und unverkaufte Gegenstände

Folgendes wird zurückgesetzt: Marktpreise Informationen zu Favoriten-Gegenständen



Serverumgebung

Folgendes wird zurückgesetzt: Gilden im Besitz von Segenssteinen/Zerwürfnissteinen Burglegion Luzent-/Sollant-Steuern von den alten Servern werden zusammengerechnet und der Burg auf dem neuen Server gutgeschrieben. Wachstumsränge werden mit den Informationen aus den Zielservern auf dem zusammengeführten Server neu berechnet.



Chat-Verlauf

Folgendes wird zurückgesetzt: Alle Chats, inklusive Charaktere auf den zusammengeführten Servern Blockierverlauf Charakterprofil abgewählt Wenn ihr nach der Zusammenführung manuell einen übertragenen Charakter wählt oder euch ins Spiel anmeldet, ohne einen ausgewählt zu haben, wird euer Profil automatisch ausgewählt.



In-Game-Chat

Folgendes wird zurückgesetzt: Alle Chats, die Charaktere auf den zusammengeführten Servern enthalten, werden zurückgesetzt. Blockierverlauf



Anderes

Folgendes bleibt erhalten: Informationen zum persönlichen Pin Herstellungsfavoriten Schnellauswahlplätze und Spieleinstellungen



Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.