In WoW schmeißen Gruppen ihren Heiler raus, denn den brauchen sie nicht

Heiler waren in World of Warcraft immer Pflicht – doch das hat sich gewandelt. Manche Gruppen schmeißen den Heiler raus, weil sie dann besser sind.

Eine der ältesten Regeln von World of Warcraft ist die Gruppenzusammensetzung. Jede erfolgreiche Dungeon-Gruppe hat bereits seit der „Vanilla“-Zeit eine feste Zusammenstellung. Sie brauchen einen Tank, einen Heiler und 3 DPS-Charaktere, die Gegner zu Kleinholz verarbeiten.

So war es seit „Anbeginn der Zeit“ – doch das währt nicht ewig.

Viele Gruppen schmeißen inzwischen ihren Heiler raus und nehmen stattdessen einfach einen vierten DPS-Charakter mit.

Was ist das „Problem“? Das überwiegende Problem hat einen Fetisch für das heilige Licht und in aller Regel eine Gottesschild-Ruhestein-Kombo für’s PvP: der Paladin. Der funktioniert in seiner Schutz-Skillung nämlich so gut, dass er nicht nur der Tank sein kann, sondern mit seinen zahlreichen Heilungen und Cooldowns sogar die Gruppe am Leben halten kann und damit effektiv den Heiler ersetzt.

Natürlich funktioniert das nicht in allen Dungeons gleichermaßen gut. In manchen Dungeons lässt sich ein Großteil des Schadens vermeiden, wie etwa im Hof der Sterne – da funktioniert diese Strategie besser. In anderen Dungeons, wie etwa dem Azurgewölbe, gibt es viel unvermeidbaren Schaden, sodass der Paladin-Tank nur selten genügend Möglichkeiten hat, um alle am Leben zu halten.

In der Regel wird diese Spielweise möglich, wenn die Tanks ansatzweise das beste Gear der aktuellen Saison haben.

Paladine ersetzen aktuell oft den Heiler – obwohl sie Tanks sind.

Ergänzt werden solche Gruppen dann in der Regel mit Klassen, die ebenfalls eine Menge „Hilfe“ mitbringen. Schattenpriester für Dispells oder zusätzliche Heilung in Form von Vampirumarmung, Schamanen für einen Kampfrausch oder Gleichgewichts-Druiden, die in jeder Lage mal kurz aushelfen können.

Was bringt das? Der Nutzen davon ist offensichtlich. In den Wochen mit den „einfachen“ Affixen und den korrekten Dungeons können diese in Rekordzeit bewältigt werden. Denn ein zusätzlicher DPS-Charakter sorgt natürlich dafür, dass die Gegner nochmal deutlich schneller bezwungen werden. Und Gegner, die schneller ins Gras beißen, haben wiederum weniger Zeit, um ihre tödlichen Fähigkeiten auf die Gruppe abzufeuern.

So machen gerade einige Screenshots von Gruppen die Runde, die „Mythisch+ 25“ einfach ohne einen Heiler absolvieren und das sogar innerhalb des Zeitlimits schaffen.

Natürlich benötigt das bei so hohen Keys eine nahezu perfekte Spielweise – denn ein einziger Fehler kann rasch zum Tode der ganzen Gruppe führen. Wer seine Klasse nicht ansatzweise optimal beherrscht, ist hier fehl am Platz.

Ist das ein ganz neues Phänomen? Nein, nicht wirklich. Auch schon zu Zeiten von „Shadowlands“ war es üblich, bei guter Ausrüstung von der klassischen „1-1-3“-Kombo abzuweichen. Auch da wurde dann gerne der Heiler durch einen weiteren DPS-Charakter oder einen zusätzlichen Tank ersetzt, um die Geschwindigkeit des Dungeons zu erhöhen.

Auch hier war es zumeist der Paladin, der diese Spielweise erlaubte. Die starke Kombination aus flexibler Heilung für die Gruppe oder sich selbst, mächtigen Defensiv-Fähigkeiten für Verbündeten und der hohen, eigenen Überlebensfähigkeit machen ihn aktuell zu einem der besten Tanks für Mythisch+, wenn man ohne einen Heiler spielen will – denn der Paladin kann einfach beides. Gleichzeitig.