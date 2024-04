WoW: Beta von The War Within startet – So meldet ihr euch jetzt an

Die Beta von The War Within wird schon bald beginnen. Wir verraten, wie ihr am Test der nächsten Erweiterung von World of Warcraft teilnehmt.

Die Zeit rennt und wenn man bedenkt, dass die nächste Erweiterung von World of Warcraft bereits in 4 bis 5 Monaten starten soll, dann fragen einige Fans zurecht, wo denn die Alpha oder die Beta von „The War Within“ bleibt. Jetzt hat Blizzard die Möglichkeit freigeschaltet, sich für die Beta des neuen Add-ons anzumelden.

Wie kann man sich anmelden? Um sich für die Beta von „The War Within“ zu registrieren, müsst ihr wenige Schritte befolgen:

Loggt euch lediglich auf der offiziellen Seite von World of Warcraft mit eurem Account ein.

Anschließend klickt ihr auf den großen Button „Beta-Anmeldung“.

Auf der darauffolgenden Seite klickt ihr dann auf „Beta-Zugang beantragen“

Sollte alles geklappt haben, bekommt ihr eine grüne Nachricht mit einem Haken, die euch darüber informiert, dass die Registrierung erfolgreich war.

Die Meldung verrät, dass die Anmeldung erfolgreich war.

Kann man noch auf anderem Weg teilnehmen? Ja, das ist möglich. Wenn ihr euch die teuerste Version von „The War Within“ vorbestellt, also die „Epic Edition“, dann ist darin ein garantierter Zugang zur Beta enthalten, neben einigen anderen Boni, wie etwa einem 3-Tage-Vorabzugang.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr sofort zum Start der Beta Zugang erhaltet. Es ist gut möglich, dass die Vorbesteller erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Beta eingeladen werden, wenn die Tests ein bisschen mehr auf Masse setzen, um die Gebiete auch bei hoher Charakter-Anzahl zu testen oder breiter gestreutes Feedback zu sammeln.

Wie erfährt man, ob man dabei ist? Falls ihr einen Beta-Zugang erhaltet, dann könnt ihr das direkt in der Battle.net-App überprüfen. In dem Fall könntet ihr beim Reiter für World of Warcraft unter der Versions-Auswahl den Menüpunkt „In Entwicklung“ und dort die Beta für The War Within auswählen. Gleichzeitig werdet ihr allerdings auch über eine E-Mail von Blizzard informiert.

Seid vorsichtig, wenn euch E-Mails einen Zugang versprechen, bei dem ihr auf irgendeinen Link klicken müsst oder irgendwelche Daten angeben sollt – dabei handelt es sich um Betrugsversuche. In den vergangenen Jahren haben Betrüger immer wieder versucht, die Account-Daten von leichtsinnigen WoW-Enthusiasten zu stehlen.

Wann startet die Beta? Einen konkreten Termin für die Beta gibt es bisher noch nicht. Allerdings deuten Hinweise aus dem Data-Mining und die Roadmap daraufhin, dass zumindest die Alpha entweder in dieser oder der kommenden Woche starten wird. In der Regel erfolgt der Beta-Test dann einige Wochen später.

Habt ihr euch schon für die Beta angemeldet? Oder habt ihr die Epic-Edition gekauft und vertraut darauf, dass das reicht?

