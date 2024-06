WoW: The War Within macht Tier-Sets extra langweilig – Aber das hat einen Grund

In der neuen WoW-Erweiterung „The War Within“ werden die beliebten Tier-Sets langweilig. Das hat aber einen guten Grund.

Die Beta der nächsten WoW-Erweiterung ist live und viele Features können bereits ausprobiert werden. Darunter fallen auch die neuen Tier-Sets, die es in der ersten Saison von The War Within geben wird. Die Sets haben allerdings einen Haken. Sie werden dieses Mal besonders langweilig. Und das mit voller Absicht.

Was wurde gesagt? Blizzard hat angekündigt, dass die Boni der Tier-Sets, die es in der ersten Saison von The War Within geben wird, ziemlich simpel ausfallen. Das heißt wohl, dass vor allem der Schaden oder die Wirkung von bestimmten Fähigkeiten verbessert wird, die ohnehin in der Rotation der entsprechenden Spezialisierungen vorkommen.

Warum macht Blizzard das? Der Grund hinter den simpleren Tier-Set-Boni ist, dass Blizzard einen stärkeren Fokus auf die Talent-Vielfalt und die Auswahl der Heldentalente legen will. Die Tier-Sets sollen daher so wenig Einfluss wie möglich auf das Gameplay haben und die Heldentalente quasi gar nicht berühren. Von Blizzard heißt es dazu im WoW-Forum:

Es ist uns sehr wichtig, dass diese Klassen-Sets die Auswahl der Heldentalente nicht in bedeutsamer Weise beeinflussen. Wir wollen, dass unsere Spieler:innen die jeweils passenden Heldentalente im jeweiligen Content wählen können, die sie bevorzugen. Während wir uns durch The War Within bewegen, werden wir Wege erforschen, um die Komplexität der Klassen-Sets zu erhöhen, während wir weiterhin sicherstellen, dass dieses Kernziel erhalten bleibt.

Damit will man offenbar vermeiden, dass Tier-Sets einen großen Einfluss wie in Dragonflight haben.

Wie war das in Dragonflight? In Dragonflight gab es mit den Tier-Sets einige Probleme. Gerade in den späteren Seasons waren die Boni sehr spezifisch und häufig auf einzelne Talente fokussiert. Das zwang die Klassen und Spezialisierungen im Grunde häufig in eine ganz bestimmte Talent-Verteilung.

In Saison 3 mussten beispielsweise Schatten-Priester im Grunde jedes Talent für „Schattenwort: Tod“ erlernen und all ihre Fähigkeiten darum wählen. Das führte zu einem sehr monotonen Spielstil, der auch kaum Abweichungen zuließ.

Offenbar will Blizzard solche Einschränkungen mit „The War Within“ vermeiden und den Fokus mehr auf die Heldentalente legen. Daher müssen Tier-Sets, zumindest zu Beginn, ein wenig zurückstecken. Was haltet ihr von dieser Lösung? Eine gute Sache, um die neuen Heldentalente zu fördern? Oder mochtet ihr die hochspezialisierten Tier-Sets?