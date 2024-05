WoW: The War Within – Beta startet nächste Woche, Termin endlich bekannt

Die Beta von World of Warcraft: The War Within steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen geht es los. Wir verraten euch, was ihr wissen müsst.

Wann startet die Beta? Die Beta von WoW: The War Within startet am 5. Juni 2024 – also in weniger als einer Woche. Ab dann können die ersten Beta-Tester die neue Erweiterung von World of Warcraft ausprobieren und sich selbst ein Bild von den neuen Gebieten, Features und der Story machen. Alle Infos zu The War Within haben wir hier.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Um an der Beta teilnehmen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euch einfach für die Beta anmelden und hoffen, dass ihr während einer der Einladungs-Wellen angenommen werdet und Zugang erhaltet. Der Zugang ist hier allerdings nicht garantiert und es kann eine Weile dauern.

Wenn ihr ungeduldig seid, könnt ihr allerdings auch die etwas kostspieligere „Epic Edition“ von The War Within vorbestellen. In dem Fall erhaltet ihr sofort zum Start der Beta Zugang und könnt am Test teilnehmen.

Wichtig: Es gibt keine „Keys“ für die Beta! Wenn ihr freigeschaltet werdet, könnt ihr das direkt im Battle.net-Launcher sehen. Fallt also nicht auf dubiose Angebote herein, die euch einen Zugang zur Beta versprechen.

Was steckt in der Beta? In der Beta sind ein großer Teil der Features der Erweiterung bereits spielbar. Zu den Highlights gehören:

Kriegsmeuten – Accountübergreifendes System für alle Erfolge, eine spezielle Bank und viele bisher charakterweite Freischaltungen

Helden-Talente – Neue Fähigkeiten für eure Spezialisierungen, die euch den Charakter weiter individualisieren und noch mächtiger werden lassen.

Delves („Tiefen“) – Eine neue Art der Solo-Inhalte, die ihr abschließen könnt, um euch Endgame-Belohnungen zu verdienen und sogar die wöchentliche Belohnungskiste zu füllen.

Vier neue Gebiete mit zahlreichen Quests und neuen Stories.

8 Dungeons

1 Raid

Werdet ihr direkt in die Beta durchstarten? Oder lasst ihr euch lieber nicht spoilern und wartet auf den Release später im Jahr?