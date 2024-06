WoW: Fliegen freischalten in The War Within – So schnell geht’s

Auch in WoW: The War Within müsst ihr das Fliegen erst mit einem „Pfadfinder“-Erfolg freischalten. Wir verraten, was ihr dafür erledigen müsst.

Beim Start jeder neuen Erweiterung gibt es eine große Diskussion. Während manche hoffen, dass man zum Reisen auf dem Boden gezwungen wird, bitten andere darum, dass man doch sofort fliegen kann. Beides hat Vor- und Nachteile, Blizzard hat hier zumeist den Mittelweg eingeschlagen. Am Anfang kann man nur zu Fuß laufen (oder Drachenreiten), das gewöhnliche Fliegen schaltet man später frei.

Das ist auch in „The War Within“ wieder der Fall. Allerdings sind die Bedingungen so simpel wie noch nie zuvor.

Wie schaltet man das Fliegen frei? Wie auch schon in vorherigen Erweiterungen benötigt ihr den Abschluss eines „Pfadfinder“-Erfolgs in The War Within. Die Anforderungen dafür fallen allerdings sehr niedrig aus. Gleichzeitig ist dieser Erfolg bereits zum Launch im Spiel enthalten und kommt nicht erst mit einem späteren Patch.

Ihr könnt das Fliegen also sofort freischalten, wenn ihr das möchtet. Die notwendigen Erfolge sind:

Insel von Dorn – Schließt die Hauptquestreihe auf der Insel von Dorn ab.

Die Schallenden Tiefen – Schließt die Hauptquestreihe in den Schallenden Tiefen ab.

Heilsturz – Schließt die Hauptquestreihe in Heilsturz ab.

Azj-Kahet – Schließt die Hauptquestreihe in Azj-Kahet ab.

Erforscher von Khaz Algar – Entdeckt alle Regionen in Khaz Algar und deckt dabei sämtliche Orte auf der Karte auf.

In aller Kürze heißt das: Ihr müsst lediglich die Kampagne durchspielen und alle Gebiete in The War Within aufgedeckt haben. Sobald ihr das erledigt habt, können alle Charaktere auf eurem Account jederzeit fliegen.

Ab wann kann man Drachenreiten? Drachenreiten oder, wie es in The War Within heißt: „Dynamisches Fliegen“, ist sofort beim Betreten der neuen Gebiete verfügbar, so wie es auch in Dragonflight im Grunde der Fall war. Ihr könnt also direkt zu Beginn die Gegend fliegend erkunden, lediglich das „alte“ Fliegen muss erst freigespielt werden. Mehr Informationen rund um The War Within gibt unsere große Übersicht.

Was haltet ihr von dieser schnellen Variante, um das Fliegen freizuschalten? Eine gute Lösung oder sollte es selbst diese Voraussetzungen gar nicht geben?