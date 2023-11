Neues Koop-Spiel aus Deutschland erinnert an Diablo und Destiny – Soll 2024 auf Steam erscheinen

Das deutsche Entwicklerstudio Stratosphere Games arbeitet aktuell an einem Koop-Spiel auf Steam, welches im nächsten Jahr die Gaming-Szene aufmischen soll. Was für ein Spiel das ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Worum geht es? The Desolation ist ein quasi eine Mischung aus Looter-Shooter und Action-Rollenspiel und soll 2024 nicht nur in den Early Access starten. Auch der volle Release ist noch für nächstes Jahr auf Steam angedacht.

Auf ihrem offiziellen Discord-Kanal suchen die Entwickler zum 20. November 2023 bereits einige Testspieler.

Den Trailer zum kommenden Koop-Spiel aus Deutschland haben wir hier für euch eingebaut:

Was ist das für ein Spiel? The Desolation spielt im Jahr 2140. Die zersplitterte und militarisierte Menschheit hat den Mars besiedelt, sich mit der Technologie fusioniert und nur einen kleinen Teil der Bevölkerung auf der Erde zurückgelassen.

Dem Kampf gegen „The Schade“ könnten sie jedoch nicht weniger gewachsen sein. Diese hoch anpassungsfähige, synthetische Lebensform infiziert die menschlichen Streitkräfte mit ihrer heimtückischen, parasitären Technologie.

Eure Aufgabe wird es sein, diese Eindringlinge in euren verschiedenen Missionen auf der Erde und dem Mars zu bekämpfen.

Was erwartet euch in The Desolation? Im Kampf gegen die feindliche Lebensform schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen und die Chance auf einen Sieg zu erhöhen.

Wie in einem guten Rollenspiel so üblich habt ihr die Möglichkeit eure gewählte Klasse zu verschieden Rollen auszubauen. Ob ihr die Rolle des Damage-Dealers, des Tanks oder des Supports übernehmen wollt, kommt dabei ganz auf euch an.

Im Trailer lernt ihr diese als Serpah, Frontliner und Fortress kennen. Ebenfalls macht der Trailer in einigen Gameplay-Szenen deutlich, wie wichtig es wird, mit den verschiedenen Rollen im Team zu arbeiten.

Neben dem Kampf gegen die Aliens wollt ihr eure Hand natürlich auch an den besten Loot bekommen. Dieser beinhaltet zum Beispiel viele anpassbare Waffen, um euren eigenen Spielstil zu entwickeln.

Horden von Aliens stellen sich euch in The Desolation in den Weg

Wie auch im Trailer zu sehen, sollt ihr euch in dem Koop-Spiel, ähnlich wie in Diablo, mit euren Freunden durch Horden von Feinden kämpfen und dabei eine Menge Chaos und Loot hinterlassen.

Eure Feinde können dabei aus jeder Richtung auftauchen und von überall angreifen. Dazu sagt schon der Trailer, dass euer Team eure beste Waffe ist und euch gegen die Angriffe zu koordinieren ungemein wichtig.

Die drei verfügbaren Klassen erinnern dabei an diese von Destiny. Zudem gibt es viele Waffen, die ihr auf euren Reisen in verschiedenen Raritäten finden könnt, was in Destiny 2 auch der Fall ist. Ob sich jedoch die Talente der Klassen aus dem Loot-Shooter ähneln, wird sich zum Release zeigen. The Desolation wirkt dabei wie eine Destiny-Lite-Version

Was The Desolation also verspricht, klingt nach einer spaßigen Mischung aus dem Besten, was ein guter Looter-Shooter und ein gutes Action-Rollenspiel zu bieten hat.

Was haltet ihr von The Desolation? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

