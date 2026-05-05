Pokémon GO: Mega-Camerupt Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Camerupt in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch, welche Angreifer und Movesets ihr am besten einsetzen solltet, um den Raid erfolgreich abzuschließen.

Was ist Camerupt für ein Pokémon? Camerupt ist ein Pokémon aus der 3. Generation. Es handelt sich dabei um die Entwicklung von Camaub. Beide Monster besitzen die Typen Feuer und Boden.

Wann kommt Mega-Camerupt in Raids? Ihr findet Mega-Camerupt in der Zeit vom 6. Mai 2026 um 6:00 Uhr bis zum 13. Mai 2026 um 6:00 Uhr in Mega-Raids. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen das Monster und gegen welche Typen es eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

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Mega-Camerupt im Raid besiegen mit diesen Kontern

Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Quajutsu mit Wasser-Shuriken und Aquahaubitze Crypto-Admurai mit Kaskade und Aquahaubitze Crypto-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Primarene mit Kaskade und Aquahaubitze Bailonda mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Impoleon mit Kaskade und Aquahaubitze Quajutsu mit Wasser-Shuriken und Aquahaubitze Kingler mit Blubber und Crabhammer Crypto-Krebutack mit Kaskade und Kalkklinge Crypto-Regigigas mit Kraftreserve und Quetschgriff Tectass mit Kaskade und Kalkklinge Garados mit Kaskade und Hydropumpe

Schwächen von Mega-Camerupt: Da das Pokémon die Typen Boden und Feuer besitzt, besitzt es eine einfache Schwäche gegen Boden sowie eine doppelte Schwäche gegen Wasser. Ihr solltet im Kampf also vor allem auf diese Typen zurückgreifen.

Gibt es Shiny-Camerupt? Ja, ihr könnt auch die Shiny-Variante von Camerupt erhalten.

Wie viele Trainer werden benötigt? Besitzt ihr Top-Konter und habt diese auf einem hohen Level, dann könnt ihr Mega-Camerupt bereits alleine besiegen. Andernfalls solltet ihr besser mit weiteren Trainern in den Kampf starten.

Ihr könnt bereits vor dem Raid selbst euer optimales Team zusammenstellen. Dadurch habt ihr nicht nur euer bestes Team für den Kampf bereit, sondern könnt auch in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit sparen. Wir haben euch einige Tipps zur Organisation von Raid-Teams zusammengestellt.