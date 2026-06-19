Angela Merkel hat es auf die beste Weise in eine koreanische Serie geschafft: Mit Photoshop

Oft nutzen Serien Videos oder sogar Auftritte von echten Politikern, um historische Ereignisse einzuordnen. Eine koreanische Serie machte es ganz anders: Mit Merkel und Obama zeigte man, wie wichtig der fiktive Hauptcharakter ist.

Um welche Serie geht es? Auf TikTok postet die Nutzerin ohsassy.life eine obskure Entdeckung, die sie während des Schauens eines K-Dramas gemacht hat. In der Serie Was stimmt nicht mit Sekretärin Kim? findet sie die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel und scheinbar den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, gemeinsam mit einer der Hauptfiguren der Serie.

Einen großen Aufwand für diesen Gastauftritt hat man sich aber wohl nicht gegeben.

Video starten What´s Wrong with Secretary Kim zeigt im Trailer die romantischen Probleme eines reichen Vize-Präsidenten Autoplay

Photoshop – Der Freund und Helfer

Was ist das für ein Gastauftritt? In der 14. Folge von Was stimmt nicht mit Sekretärin Kim? schaut sich die Sekretärin, gespielt von Park Min-young eine Akte zu Lee Young-joon, gespielt von Park Seo-joon, an. Dabei findet sie ein Foto von ihm, das wohl seinen Einfluss und seine Macht zeigen soll.

Auf dem Foto steht er in der Mitte mit einem Politiker, der Obama zu sein scheint, und im Vordergrund rechts steht Merkel. Drumherum stehen noch andere Anzugträger mit Gläsern in der Hand. Das Foto könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Das ist ganz klar Photoshop. Auch, wenn wir das originale Bild nicht ausfindig machen konnten, kann man aufgrund der Kleidung und des Hintergrunds davon ausgehen, dass dieses Bild vom Staatsbankett im Weißen Haus am 7. Juni 2011 stammt. Einige Bilder, die dazu passen, findet ihr etwa auf Getty Images.

Was ist Was stimmt nicht mit Sekretärin Kim? überhaupt für eine Serie? Die Serie stammt aus dem Jahr 2018 und fokussiert sich auf Kim Mi-so, die 9 Jahre lang für Lee Young-joon gearbeitet hat. Er ist der Vize-Chef einer Firma und ein ziemlich arroganter Typ, der weiß, wie viel Einfluss er hat.

Eines Tages möchte Kim Mi-so kündigen und Lee Young-joon merkt nicht nur, dass er sie für seinen Alltag braucht, er hat auch Gefühle für die Frau, die er seit seiner Kindheit kennt. Die Serie gibt es auf Rakuten Viki, einem kostenlosen Streaming-Dienst, der sich vor allem durch Werbung finanziert.

Welche obskuren Politiker- oder Star-Auftritte fallen euch noch aus Serien oder Filmen ein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Einen ungewöhnlichen Auftritt hatte 2025 auch der Politiker Robert Habeck: Vor 10 Jahren musste LeFloid zu Merkel – Jetzt sitzt Habeck vor 50.000 Zuschauern auf Twitch am Fliesentisch von HandOfBlood