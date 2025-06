Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch Energie für den Formwechsel

Erneut gibt es einen Promo-Code für Pokémon GO. Diesmal liefert er die begehrte Energie, die ihr für die neuen Formwechsel benötigt.

Nachdem erst gestern ein Promo-Code in Pokémon GO veröffentlicht wurde, bei dem ihr ein kostenloses Accessoire für euren Avatar abstauben könnt, gibt es nun erneut einen Promo-Code.

Der Code lautet:

WTQHZUTXMJY2U

Was steckt im Code? Löst ihr den Code ein, dann erhaltet ihr 50 „Energie: König des Schwertes“. Davon benötigt ihr 1.000, um bei Zacian den Formwechsel auszuführen. Sowohl Zacian als auch Zamazenta sind beim großen GO Fest 2025 erstmals in den Formen König des Schwertes beziehungsweise König des Schildes in Raids anzutreffen, wo ihr auch weitere Energie erhalten könnt.

In den kommenden Tagen sollen noch weitere Codes mit Energie veröffentlicht werden. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

Wie löst man diesen Code ein?

Egal, ob ihr ein Android- oder ein iOS-Smartphone benutzt, habt ihr inzwischen den identischen Ablauf, um einen Promo-Code für Pokémon GO einzulösen.

Öffnet zuerst den Web-Store von Pokémon GO

Meldet euch mit euren Anmeldedaten an, die mit eurem Account von Pokémon GO verknüpft sind

Kopiert euch den Code oben, fügt ihn auf der Seite ein und klickt auf „Anwenden“

Öffnet das Spiel und ihr erhaltet eure Belohnung

Beim Öffnen des Spiels erhaltet ihr eine Benachrichtigung darüber, dass ihr erfolgreich einen Code eingelöst habt. Zudem erscheint das Item auf eurem Bildschirm. Zusätzlich könnt ihr in eurem Tagebuch sehen, ob es erfolgreich eingelöst wurde.

Ist das nicht direkt der Fall, dann schließt das Spiel, wartet ein paar Minuten und öffnet es erneut. In seltenen Fällen kann es ein paar Minuten dauern, bis der Code eingelöst wurde und ihr eure Belohnung erhaltet.

Der neue Promo-Code passt ideal zum globalen GO Fest 2025, welches am Wochenende stattfindet und das größte jährliche Event in Pokémon GO darstellt. Neben Zacian und Zamazenta gibt es noch viele weitere Inhalte, die euch hier erwarten. Welche das sind, haben wir euch zusammengefasst: alle Inhalte vom GO Fest 2025 in Pokémon GO.