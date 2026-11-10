Pokémon GO: Zamazenta (König des Schildes) besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr wollt Zamazenta in der Form König des Schildes in Pokémon GO besiegen? Wir zeigen euch, mit welchen Kontern ihr den Kampf am besten bestreiten solltet.

Was ist Zamazenta für ein Pokémon? Zamazenta ist ein legendäres Pokémon, welches aus der 8. Generation stammt. Es besitzt die Formen Heldenhafter Krieger sowie König des Schildes. Während die erste Form vom Typ Kampf ist, besitzt es als König des Schildes auch noch den Typen Stahl.

Wir zeigen euch die besten Konter gegen Zamazenta als König des Schildes und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Und Zacian? Die besten Konter gegen Zacian, König des Schwertes gibt es hier.

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Zamazenta (König des Schildes) besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+ Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Mega-Mewtu Y mit Konter und Seher+ Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Galagladi mit Fußkick und Sanctoklinge Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Legios mit Konter und Durchbruch+ Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Kopplosio mit Einäschern und Magieflamme Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge

Schwächen von Zamazenta: Das Monster besitzt die Typen Kampf und Stahl. Dadurch ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Kampf, Boden und Feuer. Ihr solltet also primär auf solche Angriffe setzen, um Zamazenta als König des Schildes zu besiegen.

Gibt es Shiny-Zamazenta? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die schillernde Form von Zamazenta treffen.

Wie viele Trainer benötigt man? Habt ihr starke Konter auf einem hohen Level, dann solltet ihr den Kampf bereits mit 3 Trainern erfolgreich absolvieren können. Setzt ihr auf mehr Trainer, dann wird der Kampf entsprechend leichter.

Organisiert bereits vor dem Kampf euer Raid-Team. Dies spart euch zum einen in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit und garantiert euch, dass ihr immer mit eurem besten Team in den Raid startet. Dies geht besonders gut, wenn ihr eure Raid-Teams entsprechend organisiert.