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Pokémon GO: Zamazenta (König des Schildes) besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Zamazenta König des Schildes Konter

Ihr wollt Zamazenta in der Form König des Schildes in Pokémon GO besiegen? Wir zeigen euch, mit welchen Kontern ihr den Kampf am besten bestreiten solltet.

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Was ist Zamazenta für ein Pokémon? Zamazenta ist ein legendäres Pokémon, welches aus der 8. Generation stammt. Es besitzt die Formen Heldenhafter Krieger sowie König des Schildes. Während die erste Form vom Typ Kampf ist, besitzt es als König des Schildes auch noch den Typen Stahl.

Wir zeigen euch die besten Konter gegen Zamazenta als König des Schildes und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Und Zacian? Die besten Konter gegen Zacian, König des Schwertes gibt es hier.

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Zamazenta (König des Schildes) besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+
  2. Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
  3. Mega-Mewtu Y mit Konter und Seher+
  4. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  5. Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert
  6. Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  7. Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
  8. Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  9. Mega-Galagladi mit Fußkick und Sanctoklinge
  10. Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  11. Mega-Legios mit Konter und Durchbruch+
  12. Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  13. Kopplosio mit Einäschern und Magieflamme
  14. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  15. Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  16. Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf
  17. Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  18. Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  19. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  20. Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge

Schwächen von Zamazenta: Das Monster besitzt die Typen Kampf und Stahl. Dadurch ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Kampf, Boden und Feuer. Ihr solltet also primär auf solche Angriffe setzen, um Zamazenta als König des Schildes zu besiegen.

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Gibt es Shiny-Zamazenta? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die schillernde Form von Zamazenta treffen.

Wie viele Trainer benötigt man? Habt ihr starke Konter auf einem hohen Level, dann solltet ihr den Kampf bereits mit 3 Trainern erfolgreich absolvieren können. Setzt ihr auf mehr Trainer, dann wird der Kampf entsprechend leichter.

Organisiert bereits vor dem Kampf euer Raid-Team. Dies spart euch zum einen in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit und garantiert euch, dass ihr immer mit eurem besten Team in den Raid startet. Dies geht besonders gut, wenn ihr eure Raid-Teams entsprechend organisiert.

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