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Pokémon GO: Zacian, König des Schwertes besiegen – Alle Konter in der Liste

Max Max Handwerk Lesezeit 1 Minuten
Pokemon GO Zacian

In Pokémon GO erscheint heute Zacian, König des Schwertes in den Raids. Wir zeigen euch die besten Konter in der Liste. 

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Wenn ihr das Pokémon besiegt, könnt ihr es in seiner Heldenform fangen. Gleichzeitig erhaltet ihr während des Events Formwechsel-Energie für Zacian, wenn ihr es im Raid besiegt. Sammelt ihr genug, könnt ihr es in seine stärkere Form verwandeln.

Doch wie besiegt man Zacian? Am besten mit den richtigen Konter. Wir zeigen sie euch in der Liste.

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Liste der besten Konter gegen Zacian, König des Schwertes

Nutzt die folgenden Top-Konter, um Zacians Schwächen auszunutzen und es zu besiegen:

  1. Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
  2. Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  3. Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  4. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  5. Kopplosio mit Einäschern und Magieflamme
  6. Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  7. Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  8. Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+
  9. Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  10. Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  11. Mega-Mewtu Y mit Konter und Seher+
  12. Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  13. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  14. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  15. Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  16. Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+
  17. Zamazenta (König des Schilds) mit Metallklaue und Gigantenstoß
  18. Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++
  19. Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  20. Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Welche Typ-Schwächen hat Zacian? In seiner gekrönten Form ist Zacian schwach gegen Boden- und Feuer-Attacken. Daher nutzt am besten Konter dieses Typen.

Wie viele Trainer brauche ich? Zacian könnt ihr schon mit zwei bis drei Trainern besiegen, wenn ihr starke Konter nutzt. Einfacher wird es natürlich mit mehr Leuten.

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