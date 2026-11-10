Pokémon GO: Zacian, König des Schwertes besiegen – Alle Konter in der Liste

In Pokémon GO erscheint heute Zacian, König des Schwertes in den Raids. Wir zeigen euch die besten Konter in der Liste.

Wenn ihr das Pokémon besiegt, könnt ihr es in seiner Heldenform fangen. Gleichzeitig erhaltet ihr während des Events Formwechsel-Energie für Zacian, wenn ihr es im Raid besiegt. Sammelt ihr genug, könnt ihr es in seine stärkere Form verwandeln.

Doch wie besiegt man Zacian? Am besten mit den richtigen Konter. Wir zeigen sie euch in der Liste.

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Liste der besten Konter gegen Zacian, König des Schwertes

Nutzt die folgenden Top-Konter, um Zacians Schwächen auszunutzen und es zu besiegen:

Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Kopplosio mit Einäschern und Magieflamme Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+ Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Mewtu Y mit Konter und Seher+ Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Zamazenta (König des Schilds) mit Metallklaue und Gigantenstoß Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++ Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Welche Typ-Schwächen hat Zacian? In seiner gekrönten Form ist Zacian schwach gegen Boden- und Feuer-Attacken. Daher nutzt am besten Konter dieses Typen.

Wie viele Trainer brauche ich? Zacian könnt ihr schon mit zwei bis drei Trainern besiegen, wenn ihr starke Konter nutzt. Einfacher wird es natürlich mit mehr Leuten.

Wie gewohnt gibt es aktuell einige Inhalte, die in Pokémon GO auf euch warten. Dazu gehören neben Raids auch Rampenlicht-Stunden und weitere Events. Wenn ihr wissen wollt, welche das aktuell sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.