Pokémon GO: Zacian, König des Schwertes besiegen – Alle Konter in der Liste

In Pokémon GO erscheint heute Zacian, König des Schwertes in den Raids. Wir zeigen euch die besten Konter in der Liste.
Wenn ihr das Pokémon besiegt, könnt ihr es in seiner Heldenform fangen. Gleichzeitig erhaltet ihr während des Events Formwechsel-Energie für Zacian, wenn ihr es im Raid besiegt. Sammelt ihr genug, könnt ihr es in seine stärkere Form verwandeln.
Doch wie besiegt man Zacian? Am besten mit den richtigen Konter. Wir zeigen sie euch in der Liste.
Liste der besten Konter gegen Zacian, König des Schwertes
Nutzt die folgenden Top-Konter, um Zacians Schwächen auszunutzen und es zu besiegen:
- Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
- Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
- Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
- Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
- Kopplosio mit Einäschern und Magieflamme
- Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+
- Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
- Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
- Mega-Mewtu Y mit Konter und Seher+
- Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
- Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
- Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+
- Zamazenta (König des Schilds) mit Metallklaue und Gigantenstoß
- Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++
- Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
- Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade
Welche Typ-Schwächen hat Zacian? In seiner gekrönten Form ist Zacian schwach gegen Boden- und Feuer-Attacken. Daher nutzt am besten Konter dieses Typen.
Wie viele Trainer brauche ich? Zacian könnt ihr schon mit zwei bis drei Trainern besiegen, wenn ihr starke Konter nutzt. Einfacher wird es natürlich mit mehr Leuten.
Wie gewohnt gibt es aktuell einige Inhalte, die in Pokémon GO auf euch warten. Dazu gehören neben Raids auch Rampenlicht-Stunden und weitere Events. Wenn ihr wissen wollt, welche das aktuell sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.
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