Pokémon GO Fest 2025 mit und ohne Ticket? Das sind die Unterschiede

Auch beim diesjährigen Pokémon GO Fest habt ihr die Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben. Welche Unterschiede es mit und ohne Ticket gibt, haben wir uns für euch angeguckt.

Wann findet das Event statt? Das große, globale GO Fest 2025 findet am Samstag, dem 28. Juni 2025, sowie am Sonntag, dem 29. Juni 2025, statt – jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Wie in den Jahren zuvor gibt es jeweils Inhalte, die kostenfrei für alle Trainer zur Verfügung stehen sowie solche, für die ihr das Ticket zum GO Fest erwerben müsst.

Welche unterschiedlichen Inhalte es mit und ohne Ticket gibt, haben wir für euch zusammengefasst.

Alle Boni mit und ohne Ticket im Vergleich

In der folgenden Tabelle könnt ihr auf einen Blick sehen, welche Inhalte nur mit dem Ticket verfügbar sind und welche auch ohne Ticket auf euch warten.

Inhalt Verfügbarkeit Wilde Pokémon zu den Mottos „Schwert“ und „Schild“ Mit und ohne Ticket Pokémon in rotierenden Habitaten Mit und ohne Ticket Raid-Kämpfe der Stufen 1, 3 und 5 Mit und ohne Ticket Chance, auf Shiny-Rocara und -Frospino zu treffen Mit und ohne Ticket Lockmodule halten eine Stunde Mit und ohne Ticket Team-Play-Dauer ist auf 8 Stunden erhöht Mit und ohne Ticket Schnappschuss-Überraschungen Mit und ohne Ticket Feldforschungen Mit und ohne Ticket Spezialforschung für das mysteriöse Monster Volcanion Nur Ticket-Inhaber Spezialforschung Schwert oder Schild Nur Ticket-Inhaber Mähikel und Clavion erscheinen Nur Ticket-Inhaber Rauch lockt besondere Pokémon an Nur Ticket-Inhaber Erhöhte Shiny-Chance für alle Monster Nur Ticket-Inhaber Stündliche Herausforderungen Nur Ticket-Inhaber Habitatspezifische Sammler-Herausforderungen Nur Ticket-Inhaber 3 Begegnungen bei Schnappschuss-Überraschungen Nur Ticket-Inhaber Erhöhte Anzahl an Kumpel-Herzen bei allen Interaktionen mit deinem Kumpel Nur Ticket-Inhaber Bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe pro Tag bei Arenen Nur Ticket-Inhaber 40 Geschenke pro Tag können geöffnet werden Nur Ticket-Inhaber 6 Spezial-Tausche pro Tag Nur Ticket-Inhaber Halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen Nur Ticket-Inhaber

Exklusive Monster für Ticket-Inhaber

Habt ihr das Ticket erworben, dann könnt ihr durch den Einsatz von Rauch zusätzlich die folgenden Pokémon anlocken. Dies gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch.

Exklusive Monster an beiden Tagen:

Qurtel* (Habitat Mondloser Vulkan)

Mähikel* (Habitat Galvanisches Dojo)

Pachirisu* (Habitat Hypnotische Tundra)

Clavion (Habitat Feensumpf)

Exklusive Monster am Samstag:

Icognito D*

Icognito E*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito L*

Icognito S*

Exklusive Monster am Sonntag:

Icognito D*

Icognito O*

Icognito R*

Icognito S*

Icognito W*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Wird das Ticket für das Event benötigt? Nein. Ihr könnt auch ohne das Ticket an dem Event teilnehmen. Nur, wenn ihr die exklusiven Ticket-Inhalte beim GO Fest erhalten wollt, dann müsst ihr das Ticket erwerben.

Wie kann ich das Ticket erwerben? Wollt ihr euch das Ticket holen, dann könnt ihr das im Webstore von Pokémon GO erledigen. Die Kosten für das Ticket liegen bei 16,49 €.

Das GO Fest 2025 kommt in großen Schritten immer näher. Doch auch abseits des größten Events des Jahres gibt es in Pokémon GO einige Aktivitäten und Events, die auf euch warten. Wollt ihr wissen, welche das sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht auf MeinMMO mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.