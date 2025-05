Pokémon GO: 5 starke Monster solltet ihr im aktuellen Event nicht verpassen

Im aktuellen Event in Pokémon GO könnt ihr einige starke Monster abgreifen. Ein paar davon sind dabei sogar noch mächtiger, als sie sonst sind.

Was ist das für ein Event? Das Event „Entscheidender Treffer: GO-Kampfwoche“ ist am 21. Mai 2025 um 10:00 Uhr gestartet und läuft noch bis Dienstag, den 27. Mai 2025 um 20:00 Uhr. Neben der Premiere von Wulaosu, das ihr erstmals aus Dakuma entwickeln könnt, warten noch einige weitere starke Monster auf euch.

Viele dieser Pokémon können innerhalb des Events sogar ihre exklusiven Attacken erhalten, für die ihr sonst auf die seltenen Top-TMs zurückgreifen müsst. Welche Monster das sind, welche Attacken sie lernen können und wo ihr die Monster erhaltet, zeigen wir euch.

Starke Pokémon für Raids und Kampfliga

Rasaff

Wie bekomme ich das Pokémon? Rasaff ist die Weiterentwicklung von Menki und gleichzeitig die Vorentwicklung von Epitaff. Ihr könnt Menki in der Wildnis antreffen.

Wie stark ist das Monster? Rasaff gehört aktuell zur Spitze der Monster in der Super- und Hyperliga. In der Hyperliga ist es sogar noch etwas stärker, als es in der Superliga ist.

Hat es eine exklusive Attacke? Entwickelt ihr Menki innerhalb des Events zu Rasaff, dann lernt es die Lade-Attacke Zornesfaust. Diese benötigt ihr, wenn ihr Rasaff in der Kampfliga einsetzen wollt.

Lapras

Wie bekomme ich das Pokémon? Lapras, das Eis-Wasser-Monster aus der 1. Generation, könnt ihr innerhalb des Events in Stufe-3-Raids herausfordern und fangen.

Wie stark ist das Monster? Auch Lapras gehört aktuell zu den besten Monstern, die ihr in der Kampfliga einsetzen könnt. Sowohl in der Super-, als auch in der Hyperliga findet ihr das Monster innerhalb der Top 10 der aktuellen Meta.

Hat es eine exklusive Attacke? Fangt ihr Lapras aus 3-Sterne-Raids, dann beherrscht es die Lade-Attacke Eisstrahl. Auch diese Attacke ist nötig, wenn ihr das Monster in der Kampfliga einsetzen wollt.

Quajutsu

Wie bekomme ich das Pokémon? Entwickelt ihr Froxy zu Amphizel, dann könnt ihr das Monster anschließend zu Quajutsu entwickeln. Froxy findet ihr im Event in der Wildnis.

Wie stark ist das Monster? In der Vergangenheit war Quajutsu eines der stärksten Monster in der Superliga, hat diesen Rang in den letzten Updates jedoch verloren. Das Monster ist dafür als Wasser-Angreifer für Raids weiterhin geeignet.

Hat es eine exklusive Attacke? Entwickelt ihr Amphizel zu Quajutsu, dann lernt das Monster im Event die starke Lade-Attacke Aquahaubitze.

Trikephalo

Wie bekomme ich das Pokémon? Trikephalo ist die letzte Entwicklungsstufe von Kapuno, welches ihr im Event in der Wildnis findet. Es ist jedoch seltener als andere Monster.

Wie stark ist das Monster? Trikephalo ist einer der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Unlicht und kann als solcher eure Raid-Teams verstärken.

Hat es eine exklusive Attacke? Auch Trikephalo hat eine exklusive Attacke, wenn ihr es im Event entwickelt. Dabei handelt es sich um die Lade-Attacke Wirbler.

Aggrostella

Wie bekomme ich das Pokémon? Fangt ihr Garstella und entwickelt es, dann erhaltet ihr Aggrostella. Garstella könnt ihr in Stufe-1-Raids herausfordern.

Wie stark ist das Monster? Aggrostella ist ein sehr starkes Pokémon für die Superliga. Außerhalb davon, solltet ihr das Monster jedoch besser nicht einsetzen.

Hat es eine exklusive Attacke? Im Gegensatz zu den anderen Pokémon in dieser Liste besitzt Aggrostella keine exklusive Attacke im Event.

Der aktuelle Monat nähert sich dem Ende. Dennoch warten auch in den letzten Tagen des Monats Mai noch einige Events und Inhalte wie Pokémon und spezielle Boni im Spiel auf euch. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.