Pokémon GO bringt euch jetzt Wulaosu und jede Menge Shinys – Alle Infos zum neuen Event

In Pokémon GO steht das nächste Event an. Hier könnt ihr erstmals das legendäre Pokémon Wulaosu erhalten und von einigen starken Boni profitieren.

Was ist das für ein Event? Das Event „Entscheidender Treffer: GO-Kampfwoche“ läutet das Ende der aktuellen Season in Pokémon GO, die am 3. Juni 2025 endet, ein. Es startet am Mittwoch, dem 21. Mai 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Dienstag, dem 27. Mai 2025 um 20:00 Uhr.

Wie erhalte ich Wulaosu? Mit Start des Events könnt ihr euer Dakuma erstmals zu Wulaosu entwickeln. Dabei habt ihr die Wahl zwischen der „Fokussierter Stil“- und der „Fließender Stil“-Form. Für die Entwicklung benötigt ihr 200 Dakuma-Bonbons.

Zusätzlich müsst ihr Dakuma als Kumpel mitnehmen und anschließend 30 Unlicht-Monster in Raid- oder Dyna-Kämpfen besiegen (Fokussierter Stil), oder 30 Wasser-Monster in solchen Kämpfen bezwingen (Fließender Stil). Dakuma muss dabei als euer Kumpel dabei sein, jedoch nicht aktiv an den Kämpfen mitwirken.

Entscheidender Treffer: GO-Kampfwoche – Alle Inhalte des Events

Welche Boni gibt es im Event? Mit Start des Events erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung. Absolviert ihr diese, erhaltet ihr bis zum Ende des Events jeden Tag einen zusätzlichen Raid-Pass in Arenen. Unabhängig von der Forschung sind außerdem diese Boni aktiv:

erhöhte Chance auf Meditie, Skunkapuh und Garstella in ihren Shiny-Formen

doppelte Erfahrungspunkte für gewonnene Raids

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr im Event auf die folgenden Pokémon treffen:

Menki*

Jurob*

Galar-Zigzachs*

Meditie*

Froxy*

Kapuno* (seltener)

Kleptifux (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Monster gibt es in Raids? Auch in Raids werden wieder Event-Pokémon auf euch warten.

Stufe-1-Raids:

Kanivanha*

Skunkapuh*

Garstella*

Stufe-3-Raids:

Lapras*

Hisui-Admurai*

Adebom*

Erneut sind alle Monster, die ein * besitzen, auch in ihren Shiny-Formen anzutreffen, wenn ihr etwas Glück habt.

Spezialforschung: Mit Beginn des Events wird auch der letzte Schritt der Spezialforschung „Mächtig und Meisterhaft“ freigeschaltet. Als Belohnungen warten hier unter anderem mysteriöse Teile, Dakuma-Bonbons sowie ein Knarbon mit Spezialhintergrund auf euch.

Exklusive Attacken: Entwickelt ihr die folgenden Pokémon innerhalb des Events, dann erhalten sie die jeweils aufgeführte exklusive Attacke:

Rasaff lernt Zornesfaust, wenn ihr Menki entwickelt

Jugong lernt Eissplitter, wenn ihr Jurob entwickelt

Trikephalo lernt Wirbler, wenn ihr Duodino entwickelt

Quajutsu lernt Aquahaubitze, wenn ihr Amphizel entwickelt

Lapras lernt Eisstrahl, wenn ihr es in Raids oder durch Feldforschungen fangt

Weitere Inhalte des Events: Neben bekannten Inhalten wie Feldforschungen sowie PokéStop-Showcases erwartet euch im Event auch eine kostenlose sowie eine kostenpflichtige befristete Forschung. Die kostenlose Variante bringt euch unter anderem Sonderbonbons, Dakuma-Bonbons sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Die kostenpflichtige Version könnt ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem 2 Premium-Kampf-Pässe, 4 Glücks-Eier, 1 Dyna-Partikel-Pack sowie Begegnungen mit Meditie, Skunkapuh und Garstella.

Für 7,99 $ (also ungefähr 8 €) könnt ihr zudem eine weitere Spezialforschung erwerben. Diese beinhaltet unter anderem 1 Rauch, 2 Premium-Kampf-Pässe, 1 Sternenstück, Begegnungen mit Jahreszeiten-Pokémon sowie eine Begegnung mit einem weiteren Dynamax-Dakuma.

Die aktuelle Season nähert sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Zur neuen Season ist bisher noch nichts bekannt. Doch auch die letzten Tage von „Mächtig und Meisterhaft“ im aktuellen Monat bringen euch noch einige Events und Inhalte: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO.