In Pokémon GO könnt ihr bald einen der besten Angreifer bekommen, auch ohne Hilfe von Freunden

Euch fehlt noch ein Mega-Rayquaza in Pokémon GO? Sieht aus, als würdet ihr bald eine sehr gute Chance darauf erhalten.

Pokémon GO hat ein ziemlich spannendes Event angekündigt: Den Ozonauftsieg . Dieses Event dreht sich offenbar komplett um einen der absoluten Top-Angreifer in Pokémon GO: Mega-Rayquaza.

Wann startet das Event? Ozonauftsieg startet am Samstag, den 25. Juli, um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am Sonntag um 20:00 Uhr.

Was ist das Besondere? Das Event wird eine befristete Forschung bringen, die nur bis zum Event-Ende abschließbar ist.

Das Spannende: Diese Forschung bringt euch nicht nur ein Rayquaza, sondern auch einen dringend benötigten Meteoriten. Dieses Item ist zwingend erforderlich, um Rayquaza zu Mega-Rayquaza zu entwickeln, denn damit lernt es die Attacke Zenitstürmer. Zenitstürmer ist die Voraussetzung für die Entwicklung, ebenso wie ausreichend Mega-Energie.

Die Forschung soll noch weitere Überraschungen mitbringen, unklar ist aber, welche das sind.

Warum ist das etwas Besonderes?

Bislang war es nicht so einfach, ein Mega-Rayquaza zu erhalten. Es war bislang immer nur in Raids verfügbar und musste dort besiegt werden. Eine sehr schwierige Aufgabe, wenn einem eine aktive Gruppe fehlte, mit der man den Raid angehen könnte. Alleine ist die Herausforderung kaum zu schaffen.

Das Hauptproblem: Es ist nicht garantiert, dass ein Mega-Rayquaza aus Raids neben der Mega-Energie auch einen Meteoriten droppt. Selbst wenn man es besiegte, konnte man also Pech haben.

Mit der befristeten Forschung wäre der Meteorit allerdings garantiert.

Gibt es ein Problem? Eine Sache fällt in der Ankündigung auf: Es wird neben der oben genannten Forschung auch noch eine weitere geben, die 4,99 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) kostet. In den Belohnungen dafür werden nicht nur ein weiterer Meteorit und eine weitere Begegnung mit Rayquaza erwähnt, sondern auch Mega-Energie für Rayquaza.

Die fehlt aktuell auffällig in der Ankündigung der kostenlosen Forschung – und auch die braucht man ja für die Entwicklung. Hier bleibt also abzuwarten, inwieweit die Forschung Spieler auch mit dem nötigen Mega-Level versorgt, um Rayquaza zu verwandeln.

Der Ozonaufstieg ist ein spannendes Event, das im kommenden Monat nach dem globalen GO Fest stattfinden wird. Der Juli hat tatsächlich einige echte Highlights zu bieten, auch der sogenannte Weg der Legenden hat tollte Inhalte. Wenn ihr eine Übersicht braucht: Hier sind alle Events im Juli 2026 bei Pokémon GO.