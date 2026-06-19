Pokémon GO rettet eure Palkia und Dialga mit falschen Attacken, bald geht’s per Lade-TM

Dialga und Palkia in der Ur-Form gehören zum Besten vom Besten in Pokémon GO – wenn sie die richtigen Attacken haben. Die konnte man aber leicht verpassen. Ein neues Top-Event bringt die Lösung.

Habt ihr auch ein starkes Ur-Palkia oder Ur-Dialga mit tollen Werten, aber ohne die Attacke Raumschlag oder Zeitenlärm? Dann hattet ihr wie einige andere Spieler Pech, die sich die beiden Monster zwar im Raid gesichert haben, aber nicht die richtige Attacke mitkriegten.

Bisher war da nicht viel dran zu drehen. Doch das ändert sich demnächst, denn Pokémon GO hat das große Weg der Legenden -Event angekündigt. Das bringt jede Menge Boni. Unter anderem eben auch den, dass sowohl Zeitenlärm als auch Raumschlag zum Top-TM-Attackenpool der beiden Monster hinzugefügt werden.

Das bedeutet:

In dem Event könnt ihr Ur-Palkia mit Top-Lade-TM Raumschlag beibringen

Und Ur-Dialga kann währenddessen durch die Top-Lade-TM Zeitenlärm erlernen

Ihr braucht zwar immer noch eine Top-Lade-TM dafür, aber nun habt ihr erstmals die Möglichkeit, auch euren starken Exemplaren oder Shinys, denen die Attacke fehlt, auszuhelfen.

Warum sind die Attacken so wichtig? Beide Attacken sind entscheidend, um Ur-Dialga und Ur-Palkia zu Top-Angreifern zu machen. Zudem bringen sie aber auch einen speziellen Abenteuereffekt mit – also einen Effekt, den ihr außerhalb von Kämpfen nutzen könnt.

Mit Raumschlag könnt ihr 5 Palkia-Bonbons und 5.000 Sternenstaub einsetzen, um den Begegnungsradius mit wilden Pokémon für 10 Minuten zu vergrößern.

Mit Zeitenlärm könnt ihr 5 Dialga-Bonbons und 5.000 Sternenstaub einsetzen, um die Zeit von Items wie Rauch, Sternenstück, täglichem Abenteuerrauch und Ähnlichem um 6 Minuten zu verlängern.

Das ist auf jeden Fall ein Highlight des Events. Aber: Der Weg der Legenden bringt noch mehr mit.

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Welche Boni bietet der Weg der Legenden in Pokémon GO?

Das Event soll euch schon mal auf das globale GO Fest einstimmen. Der Weg der Legenden startet daher um 00:01 Uhr am 6. Juli und endet um 23:59 Uhr am 10.Juli. Dann steht das globale GO Fest an.

Wir fassen euch die Boni des Events hier in der Liste einmal zusammen.

Im kostenlosen GO Pass könnt ihr starke Belohnungen erhalten, sogar ein Glücks-Klimbim auf Stufe 100

Ihr trefft extrem viele legendäre Pokémon, Ultrabestien und Mega-Pokémon über das Event verteilt in Raids. Dazu gehören auch besondere Monster wie die Proto-Formen von Kyogre und Groudon, das schwarze und weiße Kyurem, Necrozmas Fusionsformen und die oben genannten Ur-Formen.

Jeden Tag wird es Raid-Stunden und Mega-Raid-Stunden von 18:00 bis 19:00 Uhr geben. Am Montag sogar von 18:00 bis 20:00 Uhr.

Kyurem aus Raids kann Eiszeit beherrschen, Palkia und Dialga in der Ur-Form Raumschlag und Zeitenlärm.

Ihr könnt besondere Spezialhintergründe für einige Pokémon erhalten.

Die Eier-Pools werden durchgetauscht.

Es gibt kein Fern-Raid-Limit von Montag, dem 6. Juli, bis Sonntag, dem 12. Juli 2026.

Ihr erhaltet ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen (ab Level 31).

Ihr erhaltet eine erhöhte Fang-Chance bei Raid-Kämpfen.

Die Team-Power in Raid-Kämpfen lädt schneller.

Und ihr erhaltet bis zu 2 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen.

Insgesamt scheint der Weg der Legenden ein Top-Termin zu werden, der dann ins GO Fest mündet. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit, schließlich läuft beides erst im Juli. Was bis dahin noch so ansteht? Das haben wir hier für euch auf einen Blick zusammengefasst: Alle Events im Juni 2026 bei Pokémon GO.