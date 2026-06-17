Der Community Day im Juli bringt euch einen neuen Shiny-Starter mit zu Pokémon GO

Der Community Day für den Juli 2026 in Pokémon GO wurde angekündigt. Hier erwartet euch ein Monster, das eine lange Tradition fürs Erste pausiert.

Welches Monster wartet im Event? Beim Community Day im Juli 2026 erwartet euch Memmeon, der Wasser-Starter aus der 9. Generation. Es kann sich zu Phlegleon und anschließend zu Intelleon entwickeln.

Wann findet das Event statt? Der Community Day wird am Samstag, dem 4. Juli 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Im Juni wartet übrigens ebenfalls noch ein Community Day auf euch, der euch einen richtig starken Angreifer mitbringt.

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Das (vorzeitige) Ende einer Tradition

Was ist an dem Event besonders? Memmeon ist aktuell das letzte Starter-Monster, das noch nicht als Shiny in Pokémon GO fangbar ist. Dies ändert sich mit dem Community Day.

Zudem erhält mit Memmeon das letzte Starter-Monster, das es in Pokémon GO gibt, einen regulären Community Day. Bis zum Erscheinen der nächsten Generation an Pokémon-Spielen für die Switch 2, was erst im kommenden Jahr nach aktueller Prognose der Fall sein wird, kann es also keine regulären Community Days mit Starter-Monstern in Pokémon GO mehr geben.

Welche Inhalte gibt es beim Community Day? Wie gewohnt bringt euch der Community Day nicht nur eine riesige Anzahl an Memmeon-Spawns, sondern auch einige starke Boni mit. Dabei handelt es sich um die folgenden:

stark erhöhte Shiny-Chance für Memmeon

Intelleon kann die Lade-Attacken Aquahaubitze (wenn ihr es von 14:00 bis 22:00 Uhr entwickelt) und Präzisionsschuss lernen

1/4 der üblichen Schlüpf-Distanz für Eier nötig

doppelte Menge an Fang-Bonbons

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Monstern (ab Level 31)

Rauch hält 3 Stunden lang an

Lockmodule halten 3 Stunden lang und können Memmeon mit Spezialhintergrund anlocken (von 14:00 bis 21:00 Uhr)

Schnappschuss-Überraschungen mit Memmeon

ein zusätzlicher Spezial-Tausch sowie 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tausch (von 14:00 bis 21:00 Uhr)

Event-Feldforschungen

Spezialforschung für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) mit Memmeon-Begegnungen sowie Premium-Items

Was sagt ihr zu dem Community Day? Freut ihr euch auf Memmeon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden euch im aktuellen Monat noch erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.