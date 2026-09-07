Palworld macht mit neuem Patch eure Begleiter zu effizienteren Kampfmaschinen und ihr müsst nichts dafür tun

Patch v1.0.4 zu Palworld ist online und bringt einige wichtige Bugfixes und Balanceanpassungen, aber auch einen Funken neuer Inhalte mit sich. Eine Neuerung macht eure Pals noch effizienter, ohne dass ihr auch nur einen Finger krumm machen müsst.

Was ist die größte Neuerung im Patch? Mit Patch v1.0.4 priorisieren eure Pals automatisch Fähigkeiten, die den größten Schaden versprechen, ohne, dass ihr dafür etwas tun müsst. Das gilt für eure aktiven Pals, die ihr als Begleiter auf euren Abenteuern mitnehmt, aber auch für eure Pals in der Basis.

Dadurch könnt ihr euch in hektischen oder unübersichtlichen Situationen besser auf euch selbst konzentrieren und darauf vertrauen, dass eure Pals auch automatisch richtig reinhauen.

Die umfangreichen Patch Notes liefern aber auch weitere Änderungen – vor allem Bugfixes und Anpassungen an der Balance, aber auch einige versteckte Neuerungen, die euer Leben erleichtern. Wir haben für euch deshalb die Highlights rausgesucht.

Wollt ihr die gesamten Patch Notes einmal durchschauen, klickt euch direkt auf Seite 2 oder über das Inhaltsverzeichnis:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Highlights von Patch v1.0.4 in Palworld

Was ist sonst wichtig im Patch? Neben dem oben genannten neuen Feature gibt es auch ein paar andere Highlights, die etliche von euch freuen dürften:

2 neue Nebenmissionen Dabei handelt es sich um eine Mission und eine Folgemission, die ihr bei einem NPC im Fischerdorf beim Obsidianberg annehmen könnt

Suchfunktion im Pal-Dex (leider nicht in der Pal-Box)

Nach abgebrochenen Arbeiten an Stationen landen die eigentlich verwendeten Materialien wieder im Inventar

Server-Hoster können jetzt eine maximale Gebäude-Anzahl pro Spieler festlegen

Sieler, beschworene Pals und Basis-Pals fangen kein Feuer mehr, wenn sie mit von Spielern gebauten Lagerfeuern in Berührung kommen

Gnadenschuss funktioniert nun auch, wenn Pals vom Spieler geritten werden

Darüber hinaus wurden etliche Fehler behoben, die Performance verbessert und die Balance angepasst. Mehr lest ihr auf Seite 2 in den vollständigen Patch Notes.

Palworld soll auch weiterhin mit diversen Patches und größeren Updates versorgt werden und wachsen. Sollte euch allerdings das Futter für euren Bedarf an Monstersammel-Aktivitäten ausgehen, haben wir hier einige Alternativen für euch: 13 Spiele zum Monstersammeln machen Pokémon und Palworld Konkurrenz