Den Spielern von Palworld ist ein kleines Detail im Spiel aufgefallen, das sie in vielen Shootern vermissen – auch in den AAA-Vertretern.

Was für ein Detail haben die Spieler entdeckt? Palworld ist ein Creature-Collector, aber auch ein Third-Person-Shooter. In einem Reddit-Post hat jetzt ein Spieler ein besonderes Detail am Spiel gepostet, das wohl in vielen anderen Genre-Vertretern zu fehlen scheint:

Wenn nicht geschossen wird, liegt der Finger für den Abzug nicht weiter auf dem Abzug der Schusswaffe, sondern auf dem flachen Metall darüber. Das sieht dann so aus:

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In der Realität ist es tatsächlich sehr wichtig, den Finger nicht dauerhaft auf dem Auslöser der eigenen Waffe zu haben. Wie in Palworld gezeigt, legt man ihn am besten an der Seite auf dem Metall ab. Das ist aber ein so kleines Detail, dass es scheinbar viele Shooter – darunter auch AAA-Games – vergessen.

Tatsächlich ist es aus Sicherheitsgründen sehr wichtig, den Trigger-Finger nicht dauerhaft am besagten Auslöser zu lassen. Webseiten wie US Concealed Carry oder auch A Girl and a Gun legen expliziet viel Wert auf die sogenannte Trigger Finger Disziplin :

Wenn einen zum Beispiel ein lautes Geräusch zusammen zucken lässt oder man die Balance verliert, kann es passieren, dass der Trigger-Finger zuckt und sich ungewollt ein Schuss löst, der wiederum zu Sachbeschädigung, Verletzungen oder gar Tod führen kann. Liegt der Finger wirklich nur dann auf dem Auslöser, wenn geschossen werden soll, ist die Handhabung der Waffe sicherer.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Wie findet die Community das? Die Palworld-Spieler feiern dieses Detail sehr. Das Game imponiert ihnen unter anderem wegen des guten Gunplays:

ComfortPhil: Ja, Ich nehme mir die Zeit, mir die Modelle und Animationen anzusehen und meine Güte, alles hier stellt sogar AAA in den Schatten.

Kinsin111: Das Gunplay ist ehrlich viel zu gut dafür, dass es nur Third-Person ist…

lehi5: Ja, ja die Animatoren haben ihren Job richtig gut gemacht!

Vor kurzem gab es übrigens auch ein neues Patch zu Palworld, in dem Entwickler Pocket Pair die Spieler mit ein paar Neuerungen beglückt. Mit dabei sind unter anderem neue Missionen, eine Suchfunktion für den Pal-Dex und vor allem: Palworld macht mit neuem Patch eure Begleiter zu effizienteren Kampfmaschinen und ihr müsst nichts dafür tun

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