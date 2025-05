Ein neuer Killer in Dead by Daylight ist schon jetzt ein Fan-Liebling. Viele Jahre haben die Fans auf dieses Cross-Over gewartet.

Alle paar Wochen bringt Dead by Daylight neue Killer oder Überlebende in Form neuer Kapitel. Das nächste Update bringt dabei einen ganz besonderen Liebling, den Fans sich seit vielen, vielen Jahren wünschen. Endlich gibt es eine Zusammenarbeit mit „Five Nights at Freddy’s“ und damit den neuen Killer „The Animatronic“.

Was kann der Animatronic? Der Animatronic (auch Springtrap genannt) hat, wie die meisten neuen Killer, eine komplexere Fähigkeit mit mehreren Aspekten.

Zum einen hat der Animatronic eine Axt, die er auf Feinde werfen kann. Trifft die Axt einen Überlebenden direkt, steckt sie in diesem fest, verletzt ihn und belegt ihn mit „Tiefe Wunden“. Die Axt muss manuell vom Überlebenden entfernt werden, kann aber auch vom Animatronic nach einer Verzögerung zurückgerufen werden. Verfehlt die Axt einen Überlebenden, löst sie in der Umgebung des Aufschlags eine kleine Aura aus, die Überlebende mit dem „Killer-Instinkt“-Effekt offenbart.

Die zweite Fähigkeit sind die Sicherheitstüren. Wenn der Animatronic im Spiel ist, erscheinen 7 Sicherheitstüren auf der ganzen Karte. Überlebende und der Killer können mit diesen Türen interagieren, um durch die Kameras auf der Rückseite aller anderen Türen zu schauen. Die Überlebenden können den Killer so aufdecken. Alternativ kann man durch eine Tür zu jeder anderen Tür reisen. Überlebende können diese Türen nur begrenzt benutzen, da Batterie-Ladung verbraucht werden. Ist sie leer, muss das System neu starten, was Zeit benötigt.

Der Killer hingegen kann die Türen unabhängig vom Batteriezustand verwenden. Sollte der Killer durch eine Tür reisen, an der bereits ein Überlebender steht, wird dieser Überlebende sofort ergriffen und kann aufgehängt werden.

Hinter der Maske steckt jemand. Dem geht’s aber nicht mehr ganz so gut.

Was für Perks hat der Animatronic? Wie alle Killer kommt auch der Animatronic mit 3 eigenständigen Perks daher, die zu Beginn nur ihm zur Verfügung stehen. Über das Blutnetz können die Perks später aber auch für alle anderen Killer freigeschaltet werden.

Help Wanted: Wenn du einen Generator beschädigst, wird er kompromittiert. Wenn ein kompromittierter Generator vollständig repariert wird, sind die Abklingzeiten deiner erfolgreichen Standard-Angriffe für 40 / 50 / 60 Sekunden um 25 % reduziert.

Wenn du einen Generator beschädigst, wird er kompromittiert. Wenn ein kompromittierter Generator vollständig repariert wird, sind die Abklingzeiten deiner erfolgreichen Standard-Angriffe für 40 / 50 / 60 Sekunden um 25 % reduziert. Phantom Fear: Wenn ein Überlebender innerhalb deines Terror-Radius in deine Richtung schaut, dann schreit er auf und offenbar seine Aura für 2 Sekunden. Dieser Perk hat eine Abklingzeit von 80 / 70 / 60 Sekunden.

Wenn ein Überlebender innerhalb deines Terror-Radius in deine Richtung schaut, dann schreit er auf und offenbar seine Aura für 2 Sekunden. Dieser Perk hat eine Abklingzeit von 80 / 70 / 60 Sekunden. Haywire: Ausgangstore, die mindestens 50 % Fortschritt erreicht haben, verlieren ihren Fortschritt mit einer Rate von 40 % / 45 % / 50 % der Öffnungsgeschwindigkeit. Überlebende können dies am flackernden Licht des Ausgangstores erkennen.

Beachtet bei all den Informationen, dass es sich um Details vom PTB (Test-Server) handelt. Bis zum Release könnten sich Einzelheiten noch ändern.

Sowohl die Perks als auch den Killer mit allen Einzelheiten könnt ihr in einem Video des Streamers Otzdarva sehen:

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen von dem neuen Killer will Dead by Daylight auch viele Neuerungen und gewünschte Features endlich umsetzen. So soll es ein System geben, mit dem AFK-Spieler ihre Kollision verlieren, damit man andere nicht mehr trollen und einsperren kann. Gleichzeitig will man Überlebende daran hindern, sich mit einer „Go Next“-Mentalität direkt zu Beginn des Spiels am Haken selbst aus dem Spiel zu nehmen. Man kann sich (ohne Perk) nicht mehr selbst vom Haken befreien, solange es mehr als 2 Überlebende gibt und absichtliches Aufgeben wird wie ein Disconnect automatisch bestraft.

Wann erscheint das Kapitel? Wie üblich erscheint das Kapitel rund 3 Wochen nach dem Start des PTB. Das heißt, dass der Release vom Animatronic aktuell für den 17. Juni 2025 vorgesehen ist. Ab dann könnt ihr mit der schaurigen Puppe in Menschengröße auf die Jagd gehen – und eine ganze Menge Kindheitsängste bedienen.

