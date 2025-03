Dead by Daylight bekommt einen Killer aus dem Anime Tokyo Ghoul – aber das ist eigentlich der Held

Dead by Daylight bekommt seinen ersten, richtigen Anime-Killer. Und der kommt aus dem Welterfolg „Tokyo Ghoul“.

Dass Dead by Daylight auch nicht vor eher sonderbaren Kooperationen zurückschreckt haben sie in der letzten Zeit häufiger bewiesen. Schon vor einer ganzen Weile hatten sie mit dem Trickster einen Killer, der einen eigenen Anime-Trailer bekam – dieses Mal gehen die Entwickler einen Schritt weiter und bringen einen tatsächlichen Anime ins Spiel. Denn Tokyo Ghoul und Dead by Daylight gehen eine Kooperation ein. Schon Anfang April erscheint der neue Killer: Ken Kaneki.

Ken Kaneki aus Tokyo Ghoul in Dead by Daylight

Was kann der neue Killer? Wie es für einen Ghoul aus dem Anime üblich ist, kann Ken Kaneki seine Kräfte nutzen, um neue Körperteile zu formen – in diesem Fall Tentakel. Mit denen kann er vorpreschen und sich an vertikalen Objekten festhalten und zu diesen hin ziehen. Von dort aus kann er dann entweder einen zweiten Sprung ausführen oder direkt einen Überlebenden anfallen, der daraufhin mit „Tiefe Wunden“ belegt wird.

Ähnlich wie im Anime kann er auch in einen „Blutrausch“-Modus verfallen – dann kann er bis zu 3 Sprünge in Folge ausführen und ist dabei auch noch deutlich schneller. Je mehr Überlebende er zuvor mit einem Sprung-Angriff verwundet (und so markiert) hat, desto länger hält dieser Blutrausch an.

Was für Perks bringt der Killer mit sich? Wie üblich, bringt der Ghoul drei eigenständige Perks mit sich. Zu Beginn können sie nur von diesem Killer verwendet werden, ihr könnt sie aber über das Blutnetz auch für alle anderen Charaktere freischalten:

Hex: Nothing but Misery – Nachdem ihr 8 Überlebende mit Standard-Angriffen verwundet habt, wird ein glanzloses Totem zu einem Fluch-Totem, das alle Überlebenden verflucht. Wenn der Killer daraufhin einen Überlebenden mit einer Standard-Attacke verwundet, ist der Überlebende um 5 % verlangsamt für 10 / 12,5 / 15 Sekunden.

– Nachdem ihr 8 Überlebende mit Standard-Angriffen verwundet habt, wird ein glanzloses Totem zu einem Fluch-Totem, das alle Überlebenden verflucht. Wenn der Killer daraufhin einen Überlebenden mit einer Standard-Attacke verwundet, ist der Überlebende um 5 % verlangsamt für 10 / 12,5 / 15 Sekunden. Forever Entwined – Wenn ein Überlebender Schaden erleidet, erhält der Killer 1 Abzeichen, bis zu einem Maximum von 6 / 7 / 8. Für jedes Abzeichen, ist der Killer 4 % schneller bei den Aktionen: Überlebenden aufheben, Überlebenden fallenlassen und Überlebenden an den Haken aufhängen.

– Wenn ein Überlebender Schaden erleidet, erhält der Killer 1 Abzeichen, bis zu einem Maximum von 6 / 7 / 8. Für jedes Abzeichen, ist der Killer 4 % schneller bei den Aktionen: Überlebenden aufheben, Überlebenden fallenlassen und Überlebenden an den Haken aufhängen. None are Free – Wenn der Killer einen Überlebenden zum ersten Mal aufhängt, erhält er 1 Abzeichen. Wenn alle Generatoren repariert wurden, werden pro Abzeichen sämtliche Fenster und aufrechte Paletten für 12 / 14 / 16 Sekunden blockiert.

Die beliebte Mori-Animation , also das gezielte Ausschalten eines Überlebenden, ist ebenfalls wieder recht düster anzusehen:

Warum ist Ken ein Killer? Ein wenig fragwürdig mag wirken, dass Ken Kaneki eigentlich der „Held“ des Anime ist – ein eher „guter“ junger Mann, der gegen sein Dasein als Ghoul ankämpft und nur wenig Leid auslösen will. In der Geschichte von Tokyo Ghoul ist es allerdings der Geschmack von Blut und Fleisch, der viele Ghoule in einen „Blutrausch“ versetzt – vermutlich wird der Entitus genau davon Gebrauch machen, um Ken Kaneki im Nebel nach seinen Wünschen zu formen.

Falls euch Tokyo Ghoul noch nichts sagt, könnt ihr den Anime auf verschiedenen Plattformen streamen, wie etwa bei Crunchyroll oder Prime Video.

Wann erscheint der neue Killer? Wer will, kann den Ghoul bereits jetzt auf dem PTB (der Test-Server von Dead by Daylight) austesten und schauen, wie er sich spielt. Wer auf die Live-Version warten will, muss sich bis zum 2. April gedulden – denn dann geht das „Tokyo Ghoul“-Kapitel auf allen Plattformen offiziell live.

Dass Dead by Daylight bereits jetzt einen neuen Killer bringt, mag für manche verwunderlich wirken. Denn eigentlich wollten die Entwickler manche Kapitel nach hinten verschieben, um die wirklich großen Probleme des Spiels zu beheben. Doch vermutlich war diese Kooperation schlicht schon genau zeitlich ausgemacht, weshalb wir ab Anfang April als Anime-Killer losziehen können.