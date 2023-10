Diablo 4 schickt euren Season-Charakter schon in 10 Tagen in Rente

In Diablo 4 geht euer Season-Charakter mit großen Schritten auf den Ruhestand zu. In gerade mal 10 Tagen tritt er seinen Lebensabend an.

Wieso geht euer Season-Charakter in Rente? In Diablo 4 dreht sich der Großteil des Spiels um das Looten und Leveln. Damit das auch langfristig Spaß macht, serviert Blizzard regelmäßig neue Inhalte, die mit neuen Seasons oder Erweiterungen dem Spiel hinzugefügt werden.

In jeder neuer Season müsst ihr allerdings einen neuen Charakter erstellen und erneut von Level 1 hochspielen. Das Looten und Leveln beginnt erneut. Die Charaktere aus abgelaufenen Seasons werden allerdings nicht gelöscht, sie gehen in Rente und werden ins Altersheim geschickt: dem Eternal Realm.

Im Eternal Realm könnt ihr eure alten Season-Charaktere zwar weiterspielen, doch sie kommen nicht mehr in den Genuss neuer Seasons und den damit verbundenen neuen Inhalten.

Wann geht euer Season-Charakter in Rente? Euer „Season 1“-Charakter geht am 17. Oktober, mit dem Start von Season 2 in den Ruhestand, es verbleiben also noch gut 10 Tage.

Wenn euer „Season 1“-Charakter in den Eternal Realm übergeht, wird er Gold, Items und Crafting-Materialien mitnehmen. Ebenso wie die Stat-Boni der eingesammelten Lilith-Statuen sowie entdeckte Bereiche der Map und eure Waffen- sowie Rüstungs-Transmogs.

Was euer Charakter jedoch nicht mitnimmt, sind die boshaften Herzen aus Season 1, die ihr in den vergangenen Wochen erfarmt habt.

Ab dem 17. Oktober geht es dann in Season 2 um Vampire. Einen Trailer seht ihr hier:

Season 2 bringt Vampirkräfte

Was bringt Season 2? In Season 2 dreht sich alles um Vampire, die mit ihrem unstillbaren Durst nach Blut drohen, Sanktuario ins Unheil zu stürzen. Passend dazu hat Diablo 4 in Season 2 für euch 22 vampirische Kräfte parat, die ihr nutzen könnt.

Außerdem wird es eine neue Questreihe sowie 5 neue Bosse im Endgame des Action-RPGs geben, die für mehr Herausforderung sorgen sollen.

Doch bevor ihr in die zweite Season von Diablo 4 startet, solltet ihr noch einige Kleinigkeiten erledigen:

