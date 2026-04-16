„Mama ist zurück“: Fans von Diablo 4 dachten, der große Bösewicht wäre tot, jetzt kommt er wieder

IGN hat zu Diablo 4 einen kleinen Teaser-Trailer veröffentlicht. Dort sieht man den großen Bösewicht aus der Hauptkampagne des ARPGs zusammen mit dem Spieler. Fans freuen sich, ihn endlich wiederzusehen.

Wer ist der große Bösewicht von Diablo 4? Die Dämonin Lilith ist der große Bösewicht in Diablo 4 – zumindest im Grundspiel. Sie steht dort mit dem Engel Inarius im Konflikt. Zusammen erschufen sie Sanktuario, die Welt von Diablo, und die Nephalem, also die Menschen, die wir als Spieler verkörpern (oder zumindest deren Vorfahren).

Ihr Ziel war es, die Menschheit durch Leid und die Absorption von Mephistos Macht gewaltsam zu ihrer ursprünglichen Nephalem-Stärke zurückzuführen. Am Ende von Diablo 4 stirbt Lilith scheinbar und zerfällt zu Staub.

Was zeigt der Teaser? Auf Youtube könnt ihr euch das kurze Ingame-Cinematic zur kommenden Erweiterung „Lord of Hatred“ anschauen. Diese soll am 28. April 2026 für PC, PS5 und Xbox erscheinen.

Dort fällt ein Spielercharakter einen Abgrund hinunter. Während des Sturzes fängt Lilith den Charakter mit ihren Flügeln auf und hält ihn schließlich an der Hand fest. Auch ein Bild des Kopfes ihres Vaters Mephisto wird kurz eingeblendet.

Video starten Trailer zu Diablo 4 zeigt, wie grausam der Bösewicht in Lord of Hatred ist Autoplay

„Willkommen zurück, Mutter!“

Wie ist die Stimmung in der Community von Diablo 4? Unter dem Video freuen sich viele Fans, dass Lilith zurückkommen wird. Besonders Kommentare wie „Mama ist zurück“ oder „Willkommen zurück, Mutter!“ wurden auffällig oft geschrieben. Dabei beziehen sich die Spieler auf die Lore von Lilith, in der sie den Spielercharakter erschaffen hat und somit die Mutter ist, fast buchstäblich.

Auch im Subreddit zu Diablo wurde der kleine Einblick in die neue Erweiterung diskutiert und die Meinungen fallen insgesamt sehr positiv aus. Der Reddit-User gorays21 hat sogar die Vermutung, dass Lilith nicht einfach nur zurückkehre, und schreibt: „Lilith ist nicht nur zurück, sondern könnte sogar deine Verbündete sein.“

Ein weiterer Reddit-User traut seinen Augen kaum und fragt: „Was zur Hölle ist hier los? Ich habe seit ein paar Jahren nicht gespielt, und jetzt hält Lilith Händchen mit dem Hauptcharakter?“

Warum freuen sich so viele auf Lilith? Lilith war zwar der Antagonist in Diablo 4, allerdings schreiben einige Spieler, dass sie sich Lilith zurückwünschen oder sich gerne auf ihre Seite gestellt hätten. Laut einem Fan sei das Ende aus Liliths Perspektive überzeugend, auch wenn ihre Handlungen nicht gut seien. Zusätzlich wäre er enttäuscht gewesen, als Lilith getötet wurde.

Ein anderer Spieler wünscht sich Lilith ebenfalls zurück, da sie die Einzige gewesen sei, der Sanktuario und die Menschheit wirklich am Herzen lagen. Neben diesen Aussagen erinnern mehrere Fans daran, dass Lilith eine Meisterin der Manipulation sei und ihr Ziel auf Kosten unzähliger Menschen aufbaute.

Lilith ist auch der Grund, weshalb die Spielercharaktere in Diablo 4 überhaupt noch leben. Deswegen klingt es vermutlich merkwürdig, dass ausgerechnet sie der große Bösewicht ist. MeinMMO hat sich die Frage gestellt, warum wir überhaupt gegen sie kämpfen: Diablo 4: Lilith ist der Grund, warum wir überhaupt noch leben – Warum bekämpfen wir sie?