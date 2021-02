So könnt ihr in Valheim eure Werkbank auf Level 5 verbessern

Die Werkbank ist in Valheim eines eurer wichtigsten Tools. MeinMMO erklärt euch, wie ihr sie zur höchsten Stufe verbessern und ein Werkzeugregal herstellen könnt.

Was ist eine Werkbank? Das ist ein wichtiges Werkzeug in Valheim. Ihr braucht eine Werkbank, um etliche Dinge wie Waffen, Ausrüstung oder Teile für Häuser herzustellen. Um weitere Möglichkeiten freizuschalten, müsst ihr die Werkbank außerdem verbessern und verschiedene Upgrades dazu bauen.

Insgesamt gibt es 5 Stufen, jede schaltet neue Optionen frei. Die letzte Stufe wird dabei nicht für neue Gegenstände, aber für die stärksten Upgrades für eure Waffen und Ausrüstung benötigt.

Sie braucht dementsprechend Material, an das man nicht sofort kommt. In diesem Guide erfahrt ihr, was ihr benötigt und wie man die gesuchten Items erhält, um die höchste Stufe freizuschalten.

Was kann man mit einer Werkbank auf Level 5 anfangen? Wie bereits oben erwähnt, könnt ihr mit einer Werkbank auf Level 5 eure Ausrüstung auf die höchsten Stufen upgraden.

Dazu zählen beispielsweise das Schwarzmetall-Schwert oder die Eisenaxt. Natürlich braucht ihr dafür auch noch die entsprechenden Materialien für die Upgrades selbst.



Diese nützlichen Upgrades sind mit der Werkbank auf Level 5 möglich.

Rezept freischalten und Werkzeugregal herstellen

So bringt ihr sie auf die höchste Stufe: Zunächst müsst ihr das Rezept freischalten. Das tut ihr, indem ihr Obsidian findet, ein seltenes Material, das auch für das Upgrade auf Level 5 gebraucht wird. Außerdem benötigt ihr Edelholz von Birken und müsst Eisenschrott einschmelzen.

Dann könnt ihr bei eurer Werkbank sehen, was ihr für Level 5 braucht. Natürlich müsst ihr die sie vorher noch auf Stufe 4 bringen.

Diese Materialien braucht ihr für Stufe 5:

4x Eisen

1x Edelholz

4x Obsidian

Gerade Eisen und Obsidian bedeuten für euch einen gewissen Aufwand.

So könnte euer Arbeitsplatz in Valheim aussehen.

Eisenschrott und Eisen findet ihr im Sumpf-Biom

Wo gibt es Eisenschrott? Das Material findet ihr vor allem in Krypten im Sumpf-Biom. Um in diese Krypten zu gelangen, müsst ihr den Uralten besiegen und den „Sumpfigen Schlüssel“ finden. Dafür solltet ihr allerdings schon über Bronze-Ausrüstung verfügen, denn der Kampf hat es in sich.

In den Krypten findet ihr dann schlammige Schrotthaufen, aus denen ihr Eisenschrott gewinnen könnt. Dafür benötigt ihr allerdings eine Bronzespitzhacke.

Wo gibt es Eisen? Das könnt ihr ebenfalls im Sumpf-Biom finden. Die Vorkommen sind allerdings vergraben. Eine Wünschelrute hilft euch dabei, diese aufzuspüren.

Einfacher ist es allerdings, hierfür einfach Eisenschrott einzuschmelzen. Das müsst ihr ja ohnehin tun, um das Rezept freizuschalten.

Wie ihr an Bronze kommt und weitere Erze findet, könnt ihr in unserem umfangreichen Erze-Guide zu Valheim nachlesen.

Für Edelholz müsst ihr Birken und Eichen fällen

Wo gibt es Edelholz? Diese Holzart bekommt ihr, wenn ihr Birken und Eichen ummäht. Birken findet ihr vor allem im Auenland-Biom.

Passt aber beim Bäume fällen auf, denn in Valheim können diese ziemlich unvorhersehbar und tödlich sein.

Obsidian gibt es weit oben

Wo gibt es Obsidian? Das Material ist nur in den Bergen zu finden. Ihr braucht eine Eisenspitzhacke, um das Material abzubauen. Die Abbaustellen findet ihr dann in luftiger Höhe in den Gebirgen von Valheim.

Haltet im Gebirge nach solchen Vorkommen Ausschau.

Besitzt ihr bereits eine Werkbank auf Level 5? Welche nützlichen Upgrades habt ihr damit hergestellt? Habt ihr weitere nützliche Tipps, wie man an die Materialien kommt?

Falls ihr gerade erst anfangt und eine Übersicht zu den anderen Leveln benötigt, findet ihr auf MeinMMO eine Übersicht zu Level 1-5 in unserem allgemeinen Werkzeug-Guide: Werkbank bauen und verbessern – Das müsst ihr dafür tun.