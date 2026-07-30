MMORPG lässt Spieler für sich arbeiten, jetzt dürfen sich alle über das Ergebnis freuen

In Old School RuneScape haben die Entwickler einen Wettbewerb ausgerufen, mit dem Spieler einen Teil der Welt selbst erschaffen konnten. Das Ergebnis ist aber viel größer als gedacht.

Was war das für ein Wettbewerb? Im Rahmen der neuen Sailing-Erweiterung rief Entwickler Jagex im Dezember 2025 die „Player-Designed Island Competition“ aus. Die Vorgaben waren dabei bewusst überschaubar gehalten: Die Insel sollte auf einer Fläche von maximal 128×128 Feldern Platz finden, höchstens eine kurze Pflicht-Quest zum Zugang enthalten und nur wenige neue Aktivitäten mitbringen.

Tausende Community-Mitglieder reichten trotzdem eigene Konzepte ein, aus denen das Team vier Finalisten auswählte. Anschließend durfte die Community per Ranking-Abstimmung entscheiden, welches Konzept tatsächlich umgesetzt wird, mit einem ziemlich klaren Ergebnis über alle Bewertungskategorien hinweg.

Gewonnen hat die Insel Wyrmscraig von Community-Mitglied Gnome, der auch unter den Namen RoseNMcGeet und ScreteMonge bekannt ist, Jagex selbst sagt dazu: „der Mann hat drei Namen“. Gnome hat sich vor allem mit seinem Creator-Toolkit-Plugin für den beliebten Drittanbieter-Client RuneLite einen Namen gemacht und ist entsprechend kein Unbekannter.

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Mehr als nur ein Urlaubsressort

Was ist das für eine Insel? Wyrmscraig findet ihr südwestlich von Charred Island, mitten im als Unquiet Ocean bekannten Gewässer. Um überhaupt hinzusegeln, braucht ihr 62 Sailing, ganz blutige Anfänger kommen hier also noch nicht hin.

Optisch und thematisch hebt sich die Insel durch eine markante Basaltsäulen-Landschaft ab und ist eng mit der Engelsrasse der Icyene verwoben. Im Dorf Auchrie warten die Bewohner zu Beginn der neuen Quest „Fallen From Grace“ misstrauisch auf euch, denn einer der Einwohner ist spurlos verschwunden.

Wer die Quest abschließt, schaltet den wiederholbaren Boss The Mad Angel frei. Als Beute winkt unter anderem Hallowfell, ein zweihändiges Schwert, das bei jedem Schlag bis zu zwei zusätzliche Gegner trifft.

Neu ist auch der Slayer-Meister Mortimer, der euch statt einer festen Aufgabe die Wahl zwischen zwei, später sogar drei Zielen lässt, ausschließlich mit Superior-Varianten von Monstern.

Und für alle, die lieber sammeln statt kämpfen, kommen mit „Ziegen Jagd“ und „Golem Crafting“ zwei komplett neue Skilling-Aktivitäten. Bei Ersterem treibt ihr die Ziegen der Insel in eine Grube, bei Letzterem schnitzt ihr aus Sunstone und Fellen eurer erbeuteten Tiere eigene Golems.

Warum lohnt sich ein Besuch? Auch wer sich nicht dafür interessiert, dass hier ein Spieler die Insel entworfen hat, bekommt einiges an neuem Content geboten, und zwar mehr, als die ursprünglichen Wettbewerbs-Vorgaben eigentlich hergaben.

Eine komplette neue Quest-Linie mit exklusivem Boss und starker Waffenbelohnung, ein Slayer-Meister mit spürbar anderem System für erfahrene Spieler, und zwei frische Skilling-Aktivitäten mit eigenen Mechaniken. Wyrmscraig ist damit keine reine Deko-Insel, sondern liefert handfeste neue Systeme und Belohnungen, die auch ganz ohne die Entstehungsgeschichte für sich stehen würden.

Findet ihr, dass Old School RuneScape hier den richtigen Weg einschlägt und den Wettbewerb gut genutzt hat? Oder findet ihr es Quatsch, Spieler über Monate an einer Map-Erweiterung feilen zu lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wie RuneScape das Nummer 1 MMORPG werden will, erfahrt ihr hier: 25 Jahre altes MMORPG stand jahrelang im Schatten von WoW, der aktuelle Hype soll Platz 1 sichern