Shitstorm trifft das nächste neue MMORPG, weil es zu früh und unfertig auf Steam in den Early Access geht

Mit Stars Reach ist ein ambitioniertes Sandbox-MMORPG am 18. August 2026 auf Steam in den Early Access gestartet. Wie so oft kollidieren auch dieses Mal wieder die Erwartungen der Genre-Fans mit der Realität auf den Servern.

Wie war der Start? Stars Reach ging am späten Nachmittag des 18. August 2026 überpünktlich an den Start und zeigte sich von Anfang an von seiner im Vorfeld kommunizierten Alpha-Seite. Das Sandbox-Universum wirkt in allen Bereichen noch recht roh. Ich hatte nach 2 Stunden beispielsweise nicht einmal das Modell meines Charakters gesehen, weil es verbuggt ist.

Egal ob es die UI ist, der Sound, Animationen, Spielerführung, Grafik, Bewegung durch die Welt … es liegt noch viel Arbeit vor den Entwicklern, und da sind wir noch nicht einmal bei den zahlreichen Inhalten, die bislang gar nicht in der Alpha sind.

Als größte Spielspaßbremse empfand ich aber die schwache Performance von Stars Reach. Selbst bei runtergedrehten Einstellungen ruckelte das MMORPG durchgehend. Normal kann ich aktuelle AAA-Blockbuster auf meinem Rechner mit maximalen Details spielen. Dabei war gar nicht soooo viel los auf den Servern.

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

„Glaube nicht, dass das Spiel bereit war, in den Early Access zu gehen“

Wie reagiert die Community? Zwar hatte das Team von Raph Koster (Ultima Online, Star Wars Galaxies) im Vorfeld mehrfach betont, dass es sich beim Early Access um eine unfertige Alpha-Version handeln wird, doch zeigen sich viele Spieler dennoch überrascht, wie unfertig und roh Stars Reach jetzt tatsächlich ist. Nur 42 Prozent positive Rezensionen auf Steam und 697 gleichzeitig aktive Spieler im Peak (Quelle: steamdb.info) unterstreichen das.

Unser Leser T4nnenhirsch schreibt etwa unter meiner News zum EA-Start: „Ich verfolge das Spiel gerade auf Twitch … und was soll ich sagen? Das war wohl nichts! Early Access hin oder her. Keine Ahnung, wie man sowas auf die Öffentlichkeit loslassen kann …“

Die Enttäuschung der Spieler spiegelt sich aber auch in diversen aktuellen Diskussionen auf Reddit wider. Ein Spieler fragte etwa, warum Stars Reach jetzt mit einem „Review Bombing“ abgestraft wird. Er bekommt klare Antworten:

Krandor1 erklärt auf Reddit: „Sind die Bewertungen falsch? Ich habe das Projekt auf Kickstarter unterstützt und glaube nicht, dass das Spiel bereit war, in den Early Access zu gehen. Sobald man in den EA wechselt, muss man eine bestimmte Mindestqualität beim Stand des Spiels erreichen.“

Thaonnor sieht das auf Reddit auch so: „Die Bewertungen sind angesichts des Zustands des Spiels durchaus gerechtfertigt. Nicht, dass sie eine andere Wahl gehabt hätten, als zu EA zu gehen, aber das Spiel ist noch nicht in einem Zustand, in dem man dafür Geld verlangen könnte.“

In einer anderen Diskussion auf Reddit zeigt ein Unterstützer von Stars Reach sein Playtest-Feedback, das er vor dem EA-Start an die Entwickler geschrieben hat. In diesem beschwört er das Team: „Bitte, bringt das nicht zu früh in den Early Access, es wird scheitern.“ An den beim Playtest beobachteten Problemen hat sich bis zum Early Access offenbar nichts mehr getan.

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Was ist das Problem an einem zu frühen EA-Start? Ich hatte das bereits nach dem Playtest von Scars of Honor thematisiert: Man hat nur eine Chance auf einen starken „ersten Eindruck“, und der ist enorm wichtig, wenn man die Community von seinem Spiel überzeugen möchte.

Gerade im MMO-Bereich handelt es sich bei Early-Access-Starts aber nie um einen PR-Gag, mit dem man vielleicht den einen oder anderen Bug erklären möchte, aber im Grunde ist man fertig. In diesem Genre prallen Fans auf löchrige Alpha-Baustellen. Es ist vielleicht Potenzial erkennbar, aber Spaß machen Spiele in diesem Zustand oft nicht. Entsprechend harsch wurden viele MMORPGs für ihren Early-Access-Zustand in den vergangenen Jahren kritisiert.

Warum gehen Entwickler diesen Schritt? In den meisten Fällen dürfte die Antwort sein: Das Studio braucht neue Einnahmequellen. Die Entwicklung von MMORPGs ist teuer und langwierig. Die meisten Versuche schaffen es aber nie über die Ziellinie, weil irgendwann das Geld ausgeht.

Durch einen zu frühen Early Access riskiert man vielleicht den ersten Eindruck, doch hat man so zumindest die Chance, aus der Alpha eine Beta zu machen und am Ende vielleicht sogar den finalen Release zu erleben.

Ist bei Stars Reach alles schlecht? Auf keinen Fall. Das Potenzial ist enorm. Die komplexen Simulationen unter der Sandbox-Haube faszinieren. Schon jetzt, in dieser frühen Form, hat es seinen Reiz, die verschiedenen Planeten zu erkunden, durchs All zu schweben und mit dem Terraforming-Tool und anderen Werkzeugen herumzuspielen. Wer mehr darüber erfahren möchte, was Stars Reach am Ende alles bieten soll, der schaut hier vorbei: Macher von Star Wars Galaxies möchte MMOs neu erfinden, sein neues Spiel beeindruckt uns vor allem mit einer Sache