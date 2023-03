EA feuert 200 Playtester von Apex Legends über einen Zoom-Call – Mitarbeiter berichten

Vor etwa einem Monat gab es schon große Änderungen bei EA – es wurde verkündet, dass man Apex Legends Mobile einstelle: Electronic Arts hat 4 schlechte Nachrichten zu Games – Büßt an einem Tag 3 Milliarden $ Wert an der Börse ein

Unser globales Team, zu dem auch Ferntester in den USA gehören, ermöglicht es uns, die Anzahl der Stunden pro Woche zu erhöhen, in denen wir das Spiel testen und optimieren können, und spiegelt unser Engagement wider, unsere wachsende Community auf der ganzen Welt zu verstehen und besser zu bedienen.

Das Testen von Spielen ist ein wesentlicher Bestandteil, um unseren Spielern das beste Erlebnis zu bieten. Im Rahmen unserer fortlaufenden globalen Strategie erweitern wir die Verteilung unseres Apex Legends-Testteams und beenden die Testdurchführung, die bisher in Baton Rouge, Louisiana, konzentriert war, was sich auf die von unserem Drittanbieter erbrachten Dienstleistungen auswirkt.

Was sagt EA dazu? Ein Sprecher des Spielherausgebers antwortete Kotaku folgendes in einer E-Mail:

Am Dienstag, dem 28. März 2023 wurden die QA Tester zu einem außerplanmäßigen Meeting mit Magnit Global, ihrer Vertragsagentur, per Zoom eingeladen. Es wurde ihnen nahegelegt, von ihrem persönlichen Handy oder PC beizutreten.

Gegenüber der Gaming-Website Kotaku berichteten 3 ehemalige Mitarbeiter, was genau passiert ist und was nach der Entlassung geschah.

Jedoch wurden nun wohl überraschend über 200 QA-Tester (“Qualitäts-Sicherung”) von Electronic Arts ohne Vorwarnung in einem Zoom-Call gefeuert. Das Team arbeitete in Baton Rogue, in Louisiana.

Apex Legends ist ein bekannter Shooter, der sich weltweit großer Beliebtheit erfreut. Für Electronic Arts war es in den letzten Jahren der Lichtschimmer in den Finanzberichten unter den Shootern, nachdem der MMO-Shooter Anthem früh eingestellt wurde, Star Wars: Battlefront auslief und Battlefield kriselte.

