Apex Legends bricht Rekord auf Steam – Warum begeistert ein neuer Modus tausende Spieler?

Apex Legends ist einer der beliebtesten Battle Royales im Genre. Tausende treffen sich täglich, um miteinander gegeneinander anzutreten. Jetzt haben die Entwickler einen neuen Modus hinzugefügt und dieser sprengt bereits die Spieler-Rekorde auf Steam.

Was ist mit Apex Legends auf Steam los? Apex Legends ist bekannt für sein eigenes Battle Royale-Konzept in der Arena. Spieler wählen ihre Legende aus und können dann zu zweit oder dritt gegen andere Teams antreten. Das letzte Team, das in der Arena steht, gewinnt.

Am 14. Februar 2023 ist die 16. Season gestartet und mit ihr bekam der Shooter auf Steam einen nicht zu ignorierenden Spieler-Zuwachs. Wir erklären euch, woran das liegen könnte.

Apex Legends hat Potenzial weit über dem Battle Royal

Warum wächst Apex Legends gerade jetzt? Der neue Erfolg kann sicherlich am Release von Season 16 festgemacht werden, jedoch lieferte nicht jede neue Season in Apex den Content, den sich Spieler wünschen. Mit Season 16 jedoch ist das anders, den Fans bekamen nicht nur eine neue Waffe ins Arsenal, sondern auch einen neuen Modus – Team-Deathmatch.

Die Community hatte sich schon in der Vergangenheit gewünscht, dass weitere Modi neben dem Battle Royale existieren sollten. Jetzt, seit dem Season 16 online ist, stieg die Spitze an Spielern auf Steam für Apex Legends von 510,286 am August 2022 auf 624,473 Spieler (Stand. 20. Februar 2023, via. steamdb.info).

Es ist also gut möglich, dass Apex Legends durch seinen alternativen Modus, die Fans eher zu sich zieht und mehr Spieler überzeugen kann als die üblichen Battle Royales.

Das größte Problem im Team-Deathmatch von Apex Legends: Auf reddit kursiert ein Thread, indem über ein großes Problem im Team-Deathmatch gesprochen wird und das ist das Verhalten der Spieler. Der neue Modus ist rundenbasiert. Wenn also eine Runde vorbei ist, starte Runde 2 und Spieler können sich in derselben Lobby miteinander messen.

Läuft die Runde jedoch schlecht, verlässt das verlierende Team diese und sorgt dafür, dass ein Match mit einer unausgeglichenen Spielerzahl weitergeht. Darüber lassen sich die Fans aus, jedoch wird klar, dass es nichts mit dem eigentlichen Modus und den Entwicklern zu tun hat, sondern mit der Einstellung der Spieler.

