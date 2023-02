Interview mit den Chefs von Apex Legends – „In 20 Jahren möchte ich, dass wir so sind wie Marvel“

MeinMMO sprach mit den Chefs von Apex Legends über die großen Änderungen in Season 16. Wir unterhielten uns über die bisherige Entwicklung des Helden-Shooters und was die Entwickler für die Zukunft des Shooters anstreben.

Am 14. Februar 2023 startet in Apex Legends die neue Saison 16 „Festlichkeit“, die ganz unter dem 4. Jubiläum des Helden-Shooters steht und den Spielern große Neuerungen im Game beschert. Darunter:

Überarbeitete Legendenklassen

Befristeter Modus „Team Deathmatch“

Neue Waffe: Nemesis

Neue Orientierungsspiele für Neulinge

MeinMMO unterhielt sich mit zwei der Chefs des Shooters und erfragte Hintergründe zur aktuellen Entwicklung sowie der Zukunft von Apex Legends. Die Interviewpartner waren:

Steven Ferreira – Game Director

Evan Nikolich – Design Director

Apex Legends feiert eine große Geburtstagsparty

MeinMMO: Apex Legends feiert seinen vierten Geburtstag und hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Auf welche Meilensteine, die das Spiel im Laufe der Zeit erreicht hat, seid ihr besonders stolz?

Steven Ferreira: Ich denke, am meisten bin ich stolz darauf, dass das Spiel immer noch so spannend und erfolgreich ist, wie es heute ist. Es ist nicht einfach, ein Spiel zu machen, das so groß ist und so viele Spieler hat, die jeden Tag spielen und immer noch so engagiert und leidenschaftlich sind, wie sie es sind. Und ich denke, das liegt an mehreren Aspekten.

Erstens haben wir uns nicht davor gescheut, neue Dinge auszuprobieren. Wie du schon sagtest, hat sich das Spiel im Laufe der Jahre stark verändert, und so haben wir in den letzten vier Jahren eine Menge experimentiert.

Und das ist wirklich der Kern unserer Spielentwicklung: Wir haben eine Idee. Lasst es uns ausprobieren. Wir haben keine Beta-Umgebung, wir haben nicht viele Möglichkeiten, eine Funktion gezielt zu testen, bevor sie live geht. Wir bauen etwas und machen uns Gedanken darüber, wie sich das auf das Live-Spiel auswirken wird. Und wir testen es im Live-Spiel und lernen daraus.

Es war ein Prozess des Lernens, des Experimentierens, noch mehr Lernen und auch des treu sein zu dem, was Apex ist, und nicht zu versuchen, ein Spiel zu machen, das alle zufriedenstellt. Ich denke, das ist das, worauf ich am meisten stolz bin. Der heutige Stand ist eine ziemlich große Errungenschaft, auf die ich sehr stolz bin.

MeinMMO: […] Würdet ihr ein paar Beispiele nennen, wie genau sich Apex Legends als Spiel und auch die Community im Laufe der Jahre verändert haben?

Steven Ferreira: Diese Saison ist ein großartiges Beispiel für eine der großen Veränderungen, die wir in der Vergangenheit vorgenommen haben, aber nur verstärkt. Denn in den letzten 4 Jahren ist das Spiel größer geworden, wir haben mehr und mehr Inhalte ins Spiel gebracht, mehr Legenden, mehr Waffen, mehr Karten, mehr Modi.

Und wie wir gerade eben gesprochen haben: Das bedeutet, dass es für die Spieler immer schwieriger geworden ist, bei Apex einzusteigen. Einfach, weil es so viel zu tun gibt. Man steigt in dem Spiel ein und es gibt 23 Legenden zu lernen und es gibt all diese Karten und all diese verschiedenen Modi. Wo soll man da nur anfangen?

Wenn man jetzt auf diese Inhalte zurückblickt und sich fragt, wie wir Apex weiter vorantreiben und weiterentwickeln können und wie wir die Grenzen für die kompetitiven Spieler innerhalb von Apex, die schon seit vier Jahren dabei sind, anheben können.

Das ist es, was du siehst, bei den Änderungen an unserem Klassensystem. Das ist es, was du bei der Tatsache siehst, dass wir so viele Legenden überarbeiten und die Art und Weise, wie man sie spielt, optimiert haben, damit sie in das neue Klassensystem passen.

Aber wir schauen uns auch unser Onboarding-Erlebnis an. Und wie wir die Spieler dazu bringen, ins Spiel einzusteigen und das Gefühl zu haben, dass sie den gleichen Weg haben wie die Spieler vor vier Jahren. Diese Saison verdeutlicht die Aspekte, über die ich gesprochen habe, sehr, sehr gut.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu Revelry mit einem Ausblick auf die kommenden Inhalte:

Wieso nicht nur Neulinge von den Änderungen profitieren

MeinMMO: Ja, das denke ich auch, vor allem, was die neuen Spieler angeht. Aber seid ihr auch der Meinung, dass auch die alten Spieler von den neuen Änderungen profitieren?

Evan Nikolich: Als ich vor über einem Jahr in das Franchise eingestiegen bin und ich mit dem Team gesprochen habe, war das eine große Sache: Wir machen all diese Inhalte, neue Legenden, neue Karten, neu, neu, neu. Aber wir haben so viel von den bestehenden Legenden und den bestehenden Inhalten gelernt.

Warum können wir sie nicht weiterentwickeln? Das sollten wir eigentlich. Wir sollten eigentlich eine Pause von neuen Legenden einlegen und uns auf die Weiterentwicklung der Legenden konzentrieren, auch auf die Weiterentwicklung unseres Onboardings, die Weiterentwicklung unserer Firing Range, die Weiterentwicklung einiger unserer Fortschritts-Systeme.

Darauf haben wir uns also wirklich konzentriert: Wir haben im Laufe der Jahre viel von unseren Spielern gelernt, wir haben viel darüber gelernt, wie sie spielen, wenn wir jetzt versuchen, Dynamiken einzubauen, die mehr Neues hinzufügen, mehr Abwechslung bringen. Die große Sache ist, wir wollen, dass die Truppenzusammensetzung auf der höheren Spielstufe wirklich wichtig ist.

Auf der niedrigeren Stufe sollte man gut darin werden, sich bewegen und schießen zu können. Auf der höheren Stufe sollte man wirklich darüber nachdenken: Habe ich einen Recon, habe ich einen Controller, habe ich einen Skirmer, was ist da eine gute Zusammensetzung?

Wir versuchen also wirklich, für den zurückkehrenden Spieler mehr Abwechslung zu schaffen und Strategien zu entwickeln und aus der bisherigen Routine herauszukommen.

Hier seht ihr die 5 überarbeiteten Legendenklassen

MeinMMO: Und wenn ihr Apex Legends mit anderen Shootern oder dem Shooter-Genre im Jahr 2023 insgesamt vergleicht. Wie würdet ihr sagen, passt Apex Legends da hinein, wie würdet ihr es beschreiben? Was ist die Identität des Spiels?

Evan Nikolich: Apex Legends strebt an, ein High-Skill-kompetitiver Shooter zu sein. Also wenn ich sage High-Skill, dann heißt das: Wir haben eine großartige Kombination aus dem Fokus auf Bewegung, Mobilität, aber auch auf dem Kern des Gunplays, wenn man zielen, schießen und verfolgen kann.

Wir konzentrieren uns darauf, Systeme zu schaffen, die eine Menge Tiefe hinzufügen und den Wunsch wecken, zu lernen, gut zu werden und auch mit anderen gut zu werden, um ein wirklich gutes, starkes Teamplay aufzubauen.

Wir versuchen also, ein immerwährendes Hobby zu schaffen, das man wie andere Spiele wie Counter-Strike oder Legue of Legends oder sogar wie eine Sportart wie Fußball oder Basketball spielt, weil es einem Spaß macht. Denn als Hobby möchte man es mit Freunden und vielleicht auch mit seinen Kindern teilen.

Im Gegensatz dazu steht, ich würde sagen, Fortnite, das sich mehr in Richtung eines Metaversums entwickelt, in Richtung einer Party, die inklusiver erscheint, als ein Ort, an dem man abhängen kann, und sich nicht so sehr auf den Wettbewerb und den Sport konzentriert, den wir hier mit Apex schaffen.

Das soll Apex Legends in 20 Jahren werden

MeinMMO: Was erhofft ihr euch für die Zukunft von Apex Legends und seiner Community? Habt ihr etwas, woran ihr arbeitet und ihr uns einen kleinen Hinweis geben könnt. Oder habt ihr etwas, was ihr euch persönlich für das Spiel wünscht?

Evan Nikolich: Wir wollen das Spiel als Sport weiterentwickeln. Wie ich schon sagte, ein immerwährendes Hobby.

Und so kommt es, wie ich es nenne, zur Pflege des Gartens: Wir nehmen unser bestehendes Spiel, kümmern uns darum, dass es gesund ist, fügen neue Pflanzen hinzu, zupfen Unkraut, beschneiden die Bäume und wollen etwas sein, das man an seinen Kindern und Freunden weitergibt.

Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre, in denen Apex weiter bestehen wird. Uns gibt es jetzt schon seit vier Jahren. Also es gibt die wahrscheinlich Kinder, die auf dem College sagten: „Ich will Spiele machen“, während sie vier Jahre lang Apex spielen und dann ihren Abschluss machten und dann unserem Team beitreten.

Wir haben tatsächlich ein paar. Wir haben einen Praktikanten, der in ein paar Monaten anfängt, der eine Menge Apex gespielt hat. Und es ist wie eine Injektion von neuem Blut, aber aus einer Perspektive von: „Ich verstehe dieses Spiel wirklich als Hobby und nicht als das, wo wir herkommen, wo wir gerade von null auf angefangen haben“. Wir wachsen als Community, aber auch als Entwickler, da sich unser Team im Laufe der Zeit verändert.

Steven Ferreira: Ich stimme zu 100 Prozent zu, was Evan gerade gesagt hat, und ich denke, ich füge noch hinzu, dass wir ein fantastisches Universum geschaffen haben, in dem wir wirklich großartige Geschichten erzählen und den Spielern die Möglichkeit geben, sehr fesselnde Fantasien zu erleben, die ich heute wirklich genieße.

In der Zukunft, in 20 Jahren, möchte ich, dass wir so sind wie Marvel. Ich möchte, dass die Leute an unsere Legenden denken, so wie sie es mit ihren Lieblingssuperhelden im Marvel-Universum tun, und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern und weiterentwickeln können, aber der Kern, der dafür sorgt, dass das bei den Leuten ankommt, die Authentizität, die optimistische Botschaft, der Kern dessen, was Apex als Erfahrung ist. Das wird hoffentlich noch jahrelang bei den Leuten ankommen, bei der nächsten Generation von Spielern.

Wir bedanken uns bei Steven Ferreira und Evan Nikolich für das Interview und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung von Apex Legends.

