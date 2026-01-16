WoW nimmt Tanks die Angst durch eine geniale Änderung

World of Warcraft hat die perfekte Lösung, damit jeder zum Tank werden kann. Ein neuer Affix hilft speziell Tanks bei den ersten Schritten.

Die unbeliebteste Rolle in World of Warcraft ist der Tank. Das weiß auch Blizzard. Das liegt nicht daran, dass Tanken keinen Spaß machen würde, sondern weil man häufig viel Arbeit in die Vorbereitung stecken muss. Während DPS-Charaktere und Heiler „einfach dem Tank nachlaufen“, muss genau der nämlich wissen, wo es langgeht und welche Feinde man tatsächlich bezwingen sollte. Ein Problem, für das Blizzard nun eine ideale Lösung gefunden hat.

Was ist das Problem für Tanks? Das größte Problem für neue Tanks in World of Warcraft ist, dass man sich vor dem Betreten von Dungeons im „Mythisch+“-Bereich mit externen Quellen auseinandersetzen muss. Andere Gruppenmitglieder erwarten nämlich im Regelfall, dass der Tank bereits eine feste Route im Kopf hat und genau weiß, welche Gruppen an Feinden zu besiegen sind, um schnell und effizient durch den Dungeon zu kommen – immerhin gilt es einen Timer zu schlagen.

Dafür ist es in aller Regel notwendig, sich vorher Guides durchzulesen, Tutorial-Videos zu schauen oder selbst zu planen, bevor man den Dungeon überhaupt betritt. Ein großes Hemmnis – immerhin wollen manche einfach nur spielen und nicht die Instanzen im Vorfeld studieren.

Tanks bekommen eine klare Route, die man sofort sieht

Wie behebt Blizzard das? In der 1. Saison von Midnight wird es einen neuen Affix geben, der auf den Stufen „Mythisch+2“ bis „Mythisch+5“ aktiv ist. Der Affix trägt den Namen „Lindormis Führung“ und hat folgende Effekte:

Einige Feinde werden optisch hervorgehoben und haben 5 % reduzierte Lebenspunkte und verursachen 5 % weniger Schaden.

Das Besiegen aller markierten Feinde bringt exakt 100 % der nötigen „Feindeskräfte“, die man für den Abschluss des Dungeons besiegen muss.

Der Affix verhindert zusätzlich, dass Tode den Timer reduzieren.

Damit erreicht Blizzard etwas ziemlich geniales: Tanks (und alle anderen) sehen damit eine erfolgreiche Route durch den Dungeon bereits auf den ersten Blick. Man muss sich nur von Gruppe zu Gruppe bewegen, die mit dem Affix „Lindormis Führung“ belegt ist.

Warum macht Blizzard das? Die Entwickler wollen den Tanks einen leichteren Einstieg in das „Mythisch+“-System spendieren und das wird durch den Affix erreicht. Gerade die niedrigen Stufen, auf denen Lindormis Führung aktiv ist – also Mythisch +2 bis Mythisch +5 – eignen sich gut, um zu lernen und auf die härteren Schwierigkeiten vorbereitet zu werden.

Blizzard betont allerdings, dass die Routen von Lindormis Führung nicht „optimiert“ sind für höherstufige Dungeons. Sie sollen nur eine Grundlage bilden, anhand dessen man durch den Dungeon kommt und später dann eigene Routen entwickelt.

Community findet den Schritt genial: Die Ankündigung kommt bei der Community von WoW ziemlich gut an. Im Subreddit von WoW empfinden das viele als eine nahezu perfekte Lösung, um Tanks die Angst vor dem Einstieg zu nehmen:

„Das klingt nach einer großartigen Idee. Das sollte es deutlich weniger anstrengend machen, mit dem Tanken in M+ zu beginnen.“ – PreviousMidnight

„Ja! Eine „angenehme“ Route mit 100 % zu erlernen, das ist die größte Barriere für den Einstieg. Das ist super!“ – Ocronus

„Das ist tatsächlich SO eine gute Idee. Das wird die Einstiegshürden für Tanks MASSIV reduzieren und lässt sie den Fokus darauf richten, tatsächlich ihre Klasse zu spielen anstatt externe Quellen zu prüfen, um einen Dungeon zu lernen.“ – zani1903

Mit dieser Änderung scheint World of Warcraft ein gutes Stück zugänglicher für Tanks zu werden. Zwar bleibt abzuwarten, wie „gut“ die Standard-Routen tatsächlich sein werden – doch für Anfänger dürften die mehr als ausreichend sein, um sich deutlich unbeschwerter in Mythisch+ zu wagen. Das ist auch gut, denn Tanks hatten es lange Zeit ganz besonders schwer.