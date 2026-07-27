WoW: Eine Ära endet – Nach 20 Jahren verabschiedet sich ein legendärer Teil der Community

20 Jahre lang hat ein Werk die Spieler von World of Warcraft begleitet. Jetzt hat es ein Ende gefunden – und die Community bedankt sich.

Über 20 Jahre lang gibt es World of Warcraft schon und rund um das MMORPG von Blizzard haben sich viele Fan-Projekte gegründet. Egal ob es Podcasts, News-Sendungen oder Parodien sind, eine riesige Community hat sich gebildet und unzähligen Mengen an Inhalten erschaffen.

Eines dieser immerwährenden Begleitprojekte war der „Dark Legacy“-Comic („DLC“) von Keydar. Auch wenn die Figuren und deren Darstellung sich im Laufe der Jahrzehnte drastisch verändert hat, dürfte doch jeder die Charaktere schon das eine oder andere Mal gesehen haben. Jetzt ist mit dem Comic Schluss.

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Was ist das für ein Comic? DLC widmet sich in einzelnen Seiten den verschiedenen Kuriositäten von MMORPGs. Zumeist lässt sich das auf alle MMOs übertragen, doch die Nähe zu Blizzards World of Warcraft ist unverkennbar und gewollt. Mal geht es darum, wie frustriert Heiler von DPS-Charakteren sind, die im Feuer stehen und mal werden die doch eher sonderbaren Regeln einer Spielwelt aufs Korn genommen, in der Feinde alle paar Minuten wieder auftauchen.

Das Themenfeld ist riesig und es gibt im Grunde nichts, über das sich DLC noch nicht mit einem Augenzwinkern lustig gemacht hat.

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20 Jahre WoW-Comedy – Jetzt ist Schluss

Was hat den Comic so besonders gemacht? Das in wenige Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach. Der Comic war eine solche Konstante, dass er selbst ein Stück Nostalgie geworden ist.

Manchmal fühlte es sich so an, als wäre der Comic eine Zusammenfassung der vergangenen WoW-Woche, in der das größte Ereignis in der Community verarbeitet wurde. Manchmal sind es einfach die Absurditäten eines MMORPGs, die künstlerisch aufgearbeitet werden – etwa dann, wenn ein Quest-Geber von 100 Personen gleichzeitig möchte, dass man ihm immer wieder den Kopf eines gesuchten Banditen bringt.

Dazu kommt natürlich, dass der Comic wöchentlich erschien und das seit nun 20 Jahren – also fast genau so lange, wie es World of Warcraft bereits gibt.

Falls ihr den Comic selbst erleben wollt: Hier geht es zur Seite von Dark Legacy Comics.

Warum hört Keydar auf? Keydar möchte sich künftig einem neuen Projekt widmen. Nach 20 Jahren ist die Inspiration für DLC einfach ein wenig erschöpft. Er hat aber bereits ein anders Comic-Projekt in der Mache. Außerdem schließt Keydar nicht aus, hin und wieder mal den einen oder anderen Comic der alten Helden einzustreuen, wenn ihm danach ist. Nur wird es eben den wöchentlichen Rhythmus der Vergangenheit nicht mehr geben.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW nimmt man die Ankündigung des Endes mit gemischten Gefühlen auf. Viel finden es traurig, dass diese Ära nun ein Ende findet – doch die meisten bedanken sich für all die schönen Momente und die zahlreichen Comics, die jede Woche wieder für Erheiterung gesorgt haben. Einige Auszüge der Kommentare:

„1000 verdammte Dark Legacy Comics über die letzten 20 Jahre … allein über diese Menge nachzudenken lässt meine Knochen ächzen. Ich habe alles davon geliebt. Danke für diese amüsante Reise.“ – LostSinclair

„Ich bin ehrlich traurig, hier „Das Ende“ zu lesen. Was für eine lange, seltsame Reise das war. Danke für all die Lacher auf dem Weg!“ – RikkiTikkiDoggy

„Zwanzig Jahre. Auf geht es zu neuen Abenteuern. Danke für all die Lacher.“ – Shenloanne

Immerhin: Auch der letzte Comic ist wieder eine Anspielung auf aktuelle Ereignisse. Denn auch wenn die Helden des Comics endlich wieder in ihrer Heimat sind und einen Dungeons besuchen wollen, ist darin eine Anspielung versteckt – denn jetzt können 6 Leute in einen Dungeon. Etwas, das gerade erst im echten WoW der Fall war und einen Blizzard-Mitarbeiter den Job gekostet hat.