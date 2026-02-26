WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit

Manche Items in World of Warcraft wirken lustig oder gar albern – bis man dann die Wahrheit entdeckt und weiß, wo sie verwendet werden.

World of Warcraft besteht aus ziemlich vielen unterschiedlichen Elementen. Bäume, Felsen und andere Objekte, also die „Assets“ der Spielwelt ergeben dabei ein schönes Gesamtbild. Doch in den Spieldaten des MMORPGs lassen sich immer wieder Details finden, die kurios oder unheimlich wirken.

Eines davon ist eine Mühle, die offenbar umfunktioniert wurde, um Babys im Kreis herumschwingen zu lassen. Was von der Community direkt als „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ bezeichnet wurde, hat allerdings eine Verwendung im Spiel – und die ist recht düster.

Ein Tauren-Mobile für eine fiesen Fleischfresserin

Was ist das für ein Objekt? Das Objekt trägt in den Spieldateien den Namen „babywheel01“ und ist genau das, was der Name vermuten lässt. Eine rotierende Mühle, an dessen Enden fest eingewickelte Tauren-Babys hängen, die so im Kreis geschwungen werden. Das könnte man vielleicht als ziemlich praktisch bezeichnen, denn immerhin werden hier Babys ein wenig bespaßt, während gleichzeitig Korn gemahlen werden kann.

Doch viele in der Community glaubten, dass das Objekt im Spiel gar nicht vorkommt und nur in den Daten existiert – was aber falsch ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wo gibt es das im Spiel? Als SCGLara das Bild im Subreddit von WoW zeigte, kam die Reaktion darauf recht schnell vom Nutzer „whatisthisgunifound“. Der wusste nämlich genau, wo er das schon einmal gesehen hatte: in Nagrand.

Denn in Nagrand (The Burning Crusade) gibt es die düstere Geschichte einer Körperwandlerin mit dem Namen Challe, die immer wieder in unterschiedliche Gestalten schlüpft. Um zu überleben, ernährt sie sich offenbar von Babys, die sie zuvor entführt – und genau dort kann man auch diese drehende Tauren-Baby-Mühle finden.

Lange Zeit war das nur eine Spekulation, aber in der Erweiterung „Warlords of Draenor“ wurde dieser Mythos dann aufgegriffen und mit richtigen Quests versehen.

Viele erinnert das Objekt auch an ein Baby-Mobile, was vielleicht manche noch aus ihrem Baby-Alter kennen. Das waren kleine Gerüste mit verschiedenen Figuren, die über die Krippe gehängt wurden, sodass das Baby visuelle Reize hatte – entweder zum Einschlafen oder wenn es aufwachte. Die Troll-Dame Challe hat das mit dem „Baby-Mobile“ vielleicht ein kleines bisschen zu wörtlich genommen und direkt Babys daran aufgehangen.

Vielleicht, damit sie auch immer etwas Leckeres sieht, wenn sie sich mal schlafen legt.

World of Warcraft ist voll von kuriosen Geschichten, Objekten und sonderbaren NPCs. Einige der absurdesten NPCs – von Porno-Stars über Soul-Legenden und Hitler-Anspielungen – haben wir in diesem Artikel vorgestellt.