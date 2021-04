WoW: Item Spotlight – Nichts zerbricht die Freundschaftshalskette

Im heutigen Item Spotlight zeigt Cortyn euch ein Item, mit dem ihr ewige Verbundenheit zu einem Mitspieler in World of Warcraft zeigen könnt. Er kann sich nicht dagegen wehren.

Viele Gegenstände in World of Warcraft sind richtig fies. Sie verursachen Schaden, hinterlassen miese Debuffs oder sind perfekt zum Trollen geeignet. Doch einige Items sind auch einfach nur nett und geben den Spielern immer ein schönes Gefühl. Genau um so einen Gegenstand soll es heute gehen – die Freundschaftshalskette.

Was ist das Item Spotlight?

Das Item Spotlight ist ein neues, regelmäßig wiederkehrendes Format auf MeinMMO. Alle paar Wochen wollen wir ein besonderes Item aus einem MMO genauer beleuchten und dabei die wichtigsten Fragen klären. Wo kommt der Gegenstand her? Was für einen Nutzen hat das Item? Was ist seine Geschichte? Wir hoffen, euch so auf ein paar coole Items hinzuweisen, die ihr bisher vielleicht übersehen habt.

Was ist die Freundschaftshalskette? Die Freundschaftshalskette („B. F. F. Necklace“) ist ein Spielzeug in WoW, das sich nach Benutzung permanent in eurer Sammlung befindet. Es steht dann allen Charakteren zur Verfügung.

Die Kette kann auf ein Ziel angewendet werden und verschafft ihm daraufhin den „Allerbeste Freunde“-Buff für 24 Stunden mit der Beschreibung: „Für immer Freunde!“ Begleitet wird das von einem aufsteigenden Herzchen über den Kopf des Ziels.

Was kann man mit der Kette machen? Grundsätzlich genau das, was das Item sagt. Ihr „bietet die Halskette an“ und verschafft eurem Ziel damit einen Buff, der für 24 Stunden lang anhält. Das ist übrigens auch die Abklingzeit des Spielzeugs.

Euer Ziel dürfte es übrigens schwer haben, den Buff zu entfernen. Denn der Buff lässt sich weder einfach wegklicken, noch wird er beim Tod entfernt. Kein Wunder, Freundschaft hält eben über solche Nichtigkeiten wie den Tod hinaus.

Lediglich PvP in Form von Arenen und Schlachtfeldern scheint den Buff zu entfernen, da hier fast alle Effekte der Spieler entfernt werden, um für Fairness zu sorgen.

Der Buff eignet sich wunderbar als „Danke“-Effekt in allen möglichen Situationen. Jemand hat euch mit Tränken ausgeholfen oder im Raid vor einem Tod bewahrt, den ihr verschuldet habt? Jemand hat euch in der Gilde das Ohr geliehen und euch bei Problemen geholfen? Ihr hattet einen schönen Abend im Rollenspiel?

All das kann man ganz einfach mit der Freundschaftshalskette ausdrücken.

Gerade in Online-Umgebungen, in denen es oft etwas rauer zugeht, ist es eine schöne Sache, einfach mal eine nette Geste dazulassen. Dafür eignet sich die Freundschaftshalskette perfekt.

Passt aber auf, dass ihr nicht zu großzügig damit umgeht. Sonst fragt die eifersüchtige Blutelfe vielleicht, warum sie heute euren Buff nicht bekommen hat, sondern die Nachtgeborene mit der knappen Kleidung nun mit eurem Freundschafts-Buff herumtänzelt.

Wie bekommt man die Freundschaftshalskette? Die Freundschaftshalskette könnt ihr auf Pandaria ergattern. Reist dafür in die Tonlongsteppe zum Tempel von Niuzao. Von dort reist ihr zum markierten Höhleneingang auf der Karte, bei den Koordinaten 32 / 61.

Betretet die Höhle und arbeitet euch bis zum Ende vor. Hier könnt ihr eine Rampe hinaufgehen und solltet dort schon den merkwürdigen Steinriesen „Knu’dalon der Herzhüter“ („Huggalon the Heart Watcher“) finden. Bezwingt ihn und plündert seinen Leichnam – die Freundschaftshalskette ist ein garantierter Drop.

Knud’alon der Herzhüter sitzt in seiner Höhle – mit einem dicken Schleifchen auf dem Kopf. Im Dunkel etwas schwer zu erkennen.

Aktiviert die Halskette, um sie eurer Sammlung hinzuzufügen. Anschließend könnt ihr die Freundschaftshalskette auf jedem Charakter verwenden und damit anderen Spielern ein Herzchen und eine (aufgezwungene) Freundschaft bescheren.

Entwickelt euch bitte nur nicht zu einem verrückten Stalker, der die Kette alle 24 Stunden auf dem gleichen Ziel erneuert. Denn das ist unheimlich.