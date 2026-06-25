Aion 2 verrät endlich, wie die westliche Version zum Start aussehen soll

Ganz frisch ist ein neues Entwickler-Update zu Aion 2 live gegangen, in dem die Entwickler von NCSoft über die globale Version des MMORPGs sprechen, die im September 2026 starten soll. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was verrät das neue Update? Beim Sommer-Showcase in Korea hatte NCSoft ja schon vorgestellt, welche Änderungen für Aion 2 geplant sind. Unklar war da nur, ob diese Anpassungen von Anfang an in der globalen Version enthalten sein werden. Jetzt wissen wir: Die angekündigten Anpassungen fürs Bezahlmodell greifen von Tag 1 an auch bei uns:

Die bisherigen Abos werden zu einem Abo zusammengefasst, der neue Preis soll bei etwa 15 US-Dollar liegen (und damit bei der Hälfte der aktuellen Abo-Kosten). Wer Zugang zum Handel und Auktionshaus haben will, braucht dieses Abo zwingend.

Die Dauer des Abos wird von 28 Tage auf 30 Tage erhöht.

Die Entwickler reden von nur noch einem Battle Pass, mit einem kostenlosen sowie einem kostenpflichtigen Pfad.

Was beim Sommer-Showcase noch angekündigt, aber im Video nicht extra erwähnt worden ist:

Die Obergrenze für Dungeon-Tickets wird entfernt. Wer möchte, kann also unbegrenzt die Dungeons von Aion 2 unsicher machen und auf diese Art Belohnungen grinden.

Man kauft Haustiere und Skins nicht mehr nur für einen Charakter, sondern für den gesamten Account. Außerdem erhalten Haustiere eine automatisierte Loot-Sammel-Funktion (bisher muss man die Funktion manuell auslösen).

Alle instanziierten PvP-Inhalte werden auf normalisierte Ausrüstung setzen – die tatsächliche Ausrüstung eures Charakters spielt dort also keine Rolle.

Was die Entwickler unter den Tisch fallen lassen, ist der Umstand, dass man mit der Echtgeld-Währung im Auktionshaus einkaufen kann, wodurch sich Ausrüstungsaufwertungen viel schneller erreichen lassen als wenn man alle Materialien oder die Nicht-Echtgeld-Währung auf eigene Faust farmt. Wir gehen aktuell davon aus, dass das auch in der globalen Version möglich sein wird.

Ihr könnt euch das fast 10 Minuten lange Video auf YouTube oder im Folgenden anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Freizügig oder albern – Aion 2 versteckt seine Wurzeln nicht

Was verraten die Entwickler noch? Abseits der eingangs erwähnten Videos geht’s den Entwicklern vor allem darum, allen MMO-Fans, die Aion nie gespielt haben, die Welt Atreia und einen Teil der Lore vorzustellen – zum Beispiel wie der Abyss entstanden ist oder warum sich die beiden Fraktionen des Spiels bekämpfen.

Das Ziel für Aion 2 ist es, so die Entwickler weiter, die originale Version für das erste Aion jetzt ohne Kompromisse umzusetzen, die aufgrund damaliger technischer Limitationen notwendig waren. So fällt Atreia jetzt etwa 36-mal größer aus und ihr könnt die gesamte Spielwelt ohne Ladebildschirme mit euren Flügeln fliegend oder unter Wasser schwimmend erkunden.

Zum Start habt ihr die Wahl zwischen 8 Klassen: Gladiator, Templer, Assassine, Ranger, Sorcerer, Spiritmaster, Kleriker und Chanter. Sie nehmen dabei innerhalb der Heiligen Dreifaltigkeit aus Tank, Heiler und DPS feste Rollen ein. Wer beispielsweise tanken möchte, sollte sich einen Gladiator oder Templer erstellen.

Video starten NCSoft präsentiert das Release-Datum von AION 2 im neuen Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Ein Thema sind außerdem die optischen Individualisierungsmöglichkeiten für eure Charaktere. Die Entwickler betonen, dass es hier keine extra Anpassungen für den westlichen Markt geben wird – etwa mit Blick auf die teils recht freizügigen oder albernen Outfits der Helden. Wenn ihr den Look eines Ausrüstungsteils für immer behalten möchtet, könnt ihr diesen für eure Sammlung extrahieren und über das Färbesystem weiter anpassen.

Weiter individuell ausdrücken könnt ihr euch über die Wahl eurer Flügel oder eure Pet- und Mount-Sammlung. Entsprechend viele kosmetische Optionen werdet ihr im Ingame-Shop des MMORPGs finden.

Wie geht es weiter? Einen konkreten Release-Termin haben die Verantwortlichen von NCSoft erneut nicht verraten. Bis September sollen jetzt aber regelmäßig Entwickler-Updates erscheinen, in denen man das MMORPG der westlichen Community genauer vorstellen möchte. Klar ist übrigens, dass sich Aion 2 im Westen fürs Erste nur auf eine Plattform konzentrieren wird: Aion 2 kommt noch dieses Jahr, trennt sich von einer der größten Schwächen